Άγιο Όρος: Τουριστικό σκάφος έπεσε σε βράχο έξω από τη Μονή Ξενοφώντος - Τραυματίστηκε ο κυβερνήτης

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Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί ανοιχτά της Μονής Ξενοφώντος στο Άγιο Όρος, όταν επαγγελματικό τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο κυβερνήτης του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση το Λιμενικού Σώματος, ο κυβερνήτης ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο σκάφος. Μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Δάφνης και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Καρυών, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Το τουριστικό σκάφος ανασύρθηκε με επιτυχία από τη θάλασσα με τη συνδρομή γερανοφόρου οχήματος, έπειτα από ενέργειες της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του συμβάντος, απαγόρευσε τον απόπλου του σκάφους μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.



Από την πρόσκρουση δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.