Άγιοι Ανάργυροι: Τρία παιδιά ζούσαν σε νέο σπίτι-«τρώγλη» - «Ερχόταν κοινωνική λειτουργός»

Συναγερμός σήμανε για νέο περιστατικό, παρόμοιο με εκείνο του Περιστερίου, αφού η αστυνομία έκανε έφοδο σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους και συνέλαβε δυο γονείς με την κατηγορία της αμέλειας ανηλίκων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας ηλικίας 36 ετών και η 31χρονη σύζυγός του κατηγορούνται ότι άφησαν τα τρία τους παιδιά ηλικίας από 7 έως και 3 ετών σε άθλιες συνθήκες.

Τα τρία ανήλικα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για το περιστατικό.

«Ερχόταν κοινωνική λειτουργός για να πάρουμε επίδομα»

Ο παππούς των παιδιών σε δηλώσεις του ανέφερε «Τα παιδιά πηγαίνανε σχολείο, ερχόταν πούλμαν και τα έπαιρνε και πλήρωνε 50-100 ευρώ. Τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρικα και έτρωγαν ότι έβρισκαν από το ψυγείο. Ο γαμπρός μου δουλεύει και φροντίζει τα παιδιά του. Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά και δεν είχαν κακοποιηθεί. Υπάρχει όμως φτώχεια. Η κόρη μου μου είπε ότι ερχόταν μια κοινωνική λειτουργός με προοπτική να της βγάλει ένα επίδομα».

Από την πλευρά του, ο θείος και αδελφός της μητέρας των παιδιών ανέφερε επιπρόσθετα ότι «τα παιδιά ήταν πλυμένα. Πήγαινα στο σπίτι. Τα παιδιά πήγαιναν σχολείο».