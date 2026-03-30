Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30.03.2026) στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του astrosnews, το περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από βουλκανιζατέρ σε κεντρικό δρόμο της περιοχής. Όχημα, στην προσπάθειά του σε βουλκανιζατέρ της περιοχής να μετακινήσει ελαστικά βαρέως τύπου, προσέκρουσε σε καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα οι δύο εργαζόμενοι να υποστούν ηλεκτροπληξία.

Η επαφή αυτή αποδείχθηκε μοιραία, καθώς οι επιβαίνοντες υπέστησαν θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, καθώς και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους, προκειμένου να διαχειριστούν το περιστατικό και να προχωρήσουν στη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.