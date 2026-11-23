Ανάστατη είναι η σχολική κοινότητα του Αγίου Δημητρίου μετά την καταγγελία πως ένας 44χρονος, μέλος Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ειδικό δημοτικό σχολείο, μπήκε σε αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κλείδωσε την πόρτα και κατέβασε το παντελόνι του, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash, ο 44χρονος που μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική, εργαζόταν για αρκετά χρόνια στο ειδικό δημοτικό σχολείο, ωστόσο, με τη συγκεκριμένη δασκάλα που δίδασκε την ώρα που μπήκε στην τάξη, συνεργαζόταν τους τελευταίους μήνες. Εκπαιδευτικοί στο συγκεκριμένο σχολείο κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικό συνάδελφο με αγάπη και ενδιαφέρον για τα παιδιά.

«Με τον ειδικό βοηθό δουλεύαμε έξι χρόνια μαζί. Είμαι συντετριμμένη με αυτό το γεγονός. Είμαστε χάλια. Έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα. Και ο διευθυντής μας και η υποδιευθύντριά μας έδρασαν άμεσα και όλοι οι συνάδελφοι στο σχολείο. Τα πράγματα δεν έχουν γίνει έτσι ακριβώς όπως γίνονται βορά οι δύο συνάδελφοί μας. Ο 44χρονος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος και προς τα παιδιά και προς όλους μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί κάτι άλλο στο σχολείο», υποστηρίζει εκπαιδευτικός του ειδικού δημοτικού σχολείου

«Δεν θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι σε παιδιά»

«Στο σχολείο είμαι συνολικά τρία χρόνια. Εμένα, αν με δείτε, είμαι χτυπημένη από πάνω μέχρι κάτω, γιατί γνωρίζουμε ότι τα παιδάκια αυτά έχουν και εξάρσεις και εντάσεις. Είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Ο 44χρονος είναι εξαίρετος συνάδελφος, δοτικός και «καθαρός» άνθρωπος. Η φροντίδα του προς τα παιδιά ήταν πάντα με ανοιχτή πόρτα. Οπότε δεν θα μπορούσε, αν υποθέσουμε ότι αυτό το έκανε σε ενήλικο άτομο, δεν θα μπορούσε ποτέ να το έχει κάνει σε παιδί», δηλώνει μία ακόμη εκπαιδευτικός.

«Δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα»

Σοκαρισμένη από το περιστατικό δηλώνει και η μητέρα ενός μικρού μαθητή. «Έχω πέσει από τα σύννεφα γιατί ο συγκεκριμένος ειδικός βοηθός ήταν μια χαρά ο άνθρωπος. Ήταν ευγενικός, χαρούμενος και με διάθεση να βοηθήσει τα παιδιά μας ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Τον γνωρίζω πολλά χρόνια και δεν υπήρχε ποτέ κάποιος φόβος. Έχουμε ξαφνιαστεί όλοι γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν πάντα φυσιολογικός. Δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα, ούτε είχε δημιουργήσει κάποια κακή εντύπωση», λέει η μητέρα του μαθητή.

Ανησυχία και φόβος από μερίδα γονέων

Από την άλλη, σύμφωνα με πληροφορίες, γονείς των παιδιών που ήταν μέσα στην τάξη όταν έλαβε χώρα το πρωτοφανές περιστατικό, εκφράζουν έντονες ανησυχίες για το τι μπορεί να έχει συμβεί στα παιδιά τους σε ανυποψίαστο χρόνο καθώς ο 44χρονος τα φρόντιζε ακόμη και όταν πήγαιναν στη τουαλέτα.

Από το πρωί στο ειδικό δημοτικό σχολείο βρίσκεται κλιμάκιο παιδαγωγών και ψυχολόγων με στόχο τη στήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών.