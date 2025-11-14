Άγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους διαρρήκτες που τραυμάτισαν τρεις αστυνομικούς

Σε εξέλιξη είναι μεγάλο ανθρωποκυνηγητό της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών, με πυροβολισμούς και τραυματισμούς τριών αστυνομικών στον Άγιο Δημήτριο. Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» την Αττική για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, που φέρεται να ανήκουν σε συμμορία που έχει «χτυπήσει» αρκετά σπίτια στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το όχημά των δραστών εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα εγκαταλελειμμένο στην οδό Κατριβάνου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις και τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Πέμπτης (13/11), πολίτης κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης καταγγέλλοντας διάρρηξη σε σπίτι στην οδό Αντιόπης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίες φτάνοντας στο σημείο εντόπισαν τέσσερις άντρες να βγαίνουν από την κατοικία.



Μόλις οι δράστες αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, μπήκαν σε όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν. Ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση, καθώς εμβόλισαν δύο μοτοσικλέτες της ΔΙΑΣ, τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς. Οι άντρες της ΕΛΑΣ προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν το όχημα πυροβολώντας προς τα ελαστικά, όμως οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν μέσα από τα στενά της περιοχής.



Μάρτυρας περιγράφει τις σκηνές που επικράτησαν μετά τη συμπλοκή αστυνομικών με τους δράστες. Ο άνδρας δήλωσε ότι ακούστηκαν σειρήνες και στη συνέχεια πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ανησυχία.

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια. Ακούσαμε σειρήνες και μετά ακούσαμε πέντε πυροβολισμούς. Βγήκαμε και είδαμε τις δύο μηχανές κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 20:00 το βράδυ όταν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ έλαβαν κλήση για διάρρηξη και εντόπισαν τέσσερα άτομα να βγαίνουν από σπίτι και να μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους. Οι διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν της σύλληψης, χτύπησαν τις δύο μοτοσικλέτες της ΕΛΑΣ με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου που επιβαίνουν οι δράστες. Το όχημα των διαρρηκτών διέφυγε και κατευθύνθηκε στην περιοχή της Δάφνης, με τους αστυνομικούς να το εντοπίζουν λίγο αργότερα εγκαταλελειμμένο.

«Έσπασαν την πόρτα της κουζίνας, όλες οι ντουλάπες είναι έξω»

Στις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι στον Άγιο Δημήτριο, το οποίο έγινε στόχος διαρρηκτών το βράδυ της Πέμπτης (13/11), αναφέρθηκε ο γιος της ιδιοκτήτριας, περιγράφοντας πώς οι δράστες κατάφεραν να μπουν αλλά και την καταδίωξη που ακολούθησε.

Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τις 8 το βράδυ. «Γύρω στις 8 παρά τέταρτο, γύρω στις 8 μάλλον, με πήρε τηλέφωνο ο αδελφός μου ότι του είχαν τηλεφωνήσει ότι έγινε διάρρηξη στο σπίτι εδώ, στο πατρικό. Μένω λίγο παρακάτω εγώ», σημείωσε αρχικά.

Περιγράφοντας τον τρόπο δράσης των διαρρηκτών, είπε: «Είχαν ανέβει από την κεντρική σκάλα και έχουν ανοίξει την πόρτα της κουζίνας. Έχουν σπάσει το κάτω κομμάτι και έχουνε μπει μέσα». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από γείτονα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και καταδίωξη.

«Ξέρουμε μονάχα ότι τους κυνήγησαν οι αστυνομικοί, γιατί τους είδε κάποιος από αυτή την πολυκατοικία την ώρα που μπαίνανε. Και την ώρα που βγαίνανε, οι αστυνομικοί ήταν ήδη εδώ. Και τους κυνηγήσανε», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, υπήρξε και συμπλοκή των δραστών με τους αστυνομικούς: «Έχουμε μάθει ότι χτυπήσαν τους αστυνομικούς, τις δύο μηχανές τις ρίξανε κάτω λίγο παρακάτω και ότι το αυτοκίνητο των διαρρηκτών μάλλον βρέθηκε».

Ο γιος της ιδιοκτήτριας ανέφερε ότι η μητέρα και ο αδελφός του μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα για να κάνουν καταγγελία και να έρθει η σήμανση για αποτυπώματα, επιβεβαιώνοντας ότι η οικογένειά του είναι «πολύ ταραγμένη».

Για την εικόνα που αντίκρισαν μέσα στο σπίτι, δήλωσε: «Δεν ξέρουμε αν έχουν πάρει κάτι ακόμα. Τα βασικά είναι πάνω, δηλαδή υπολογιστές, τηλεοράσεις και τέτοια δεν τα έχουν πάρει. Τώρα, όλα τα ρούχα και όλες οι ντουλάπες είναι βγαλμένες έξω. Και τα συρτάρια».