Άγιος Δημήτριος: «Δεν ήθελα να του αφαιρέσω τη ζωή», υποστηρίζει ο 20χρονος – Την Τρίτη η απολογία

Την προσεχή Τρίτη στις 10:00 το πρωί αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της Αστυνομίας το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ μέσω του δικηγόρου του, Ευάγγελου Μπιταξή, σκιαγραφεί μια υπερασπιστική γραμμή που βασίζεται στη μεταμέλεια και την έλλειψη πρόθεσης.

Τι λέει ο δικηγόρος του 20χρονου που σκότωσε τον 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο

Σύμφωνα με τον κ. Μπιταξή, ο 20χρονος βρίσκεται σε κατάσταση τεράστιου σοκ και αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την τραγική κατάληξη της συμπλοκής. «Ο κατηγορούμενος εξέφρασε την οδύνη του και τη βαθιά του συντριβή για το τραγικό συμβάν», δήλωσε ο συνήγορός του, υπογραμμίζοντας ότι ο νεαρός επαναλαμβάνει διαρκώς πως σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου.

Η στάση του δράστη μετά το έγκλημα

Η υπεράσπιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο 20χρονος δεν επιχείρησε να διαφύγει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά παραδόθηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές. Όπως σημειώθηκε, ο δράστης έθεσε αμέσως τον εαυτό του στη διάθεση της Δικαιοσύνης και συνέδραμε ενεργά στις έρευνες της Ασφάλειας για τη διαλεύκανση των συνθηκών της συμπλοκής που οδήγησε στο μοιραίο τραύμα.

Η υπόθεση πλέον εισέρχεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, με την πλευρά του δράστη να εστιάζει στον ισχυρισμό ότι το φονικό πλήγμα με το μαχαίρι δεν ήταν προϊόν προσχεδιασμένης ενέργειας, αλλά αποτέλεσμα μιας συμπλοκής που ξέφυγε από κάθε έλεγχο.