Άγιος Δημήτριος: Στον στρατιωτικό εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες - Το μήνυμα που «έδειξε» τον δράστη

Τον δρόμο για τον στρατιωτικό εισαγγελέα αναμένεται να πάρουν σήμερα Παρασκευή (24/4) οι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 27χρονου, γιου ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., στον Άγιο Δημήτριο.

Κεντρικός κατηγορούμενος είναι ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας και αντιμετωπίζει βαριά κατηγορία.

Την ίδια ώρα, ένας 18χρονος φίλος του, αλλά και δύο νεαρές γυναίκες μεταξύ των οποίων και η σύντροφός του 20χρονου κατηγορούνται για υπόθαλψη δράστη.

Τα μηνύματα που «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση

Καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό του 20χρονου αποδείχθηκαν τα μηνύματα που αντάλλαξε με το θύμα.

Στο κινητό τηλέφωνο του 27χρονου εντοπίστηκαν συνομιλίες που αποτύπωναν την ένταση μεταξύ των δύο ανδρών, με αφορμή προσωπικές διαφορές που σχετίζονταν με μία κοπέλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η σύντροφος του 20χρονου διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με το θύμα, γεγονός που φαίνεται να όξυνε την αντιπαράθεση. Ο 27χρονος δεν είχε ξεπεράσει τον χωρισμό του με την πρώην σύντροφό του και φαίνεται πως της έστελνε μηνύματα και την πίεζε να τα ξαναβρούν.

Το ραντεβού που κατέληξε σε τραγωδία

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με σκοπό να λύσουν τις διαφορές τους. Ωστόσο, η συνάντηση πήρε αιματηρή τροπή, καθώς ο 20χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 27χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στο σημείο βρισκόταν και ο 18χρονος φίλος του, ο οποίος, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, δεν πρόλαβε να αποτρέψει την επίθεση.

Μετά τη δολοφονία, ο 20χρονος μαζί με τον 18χρονο αποχώρησαν με όχημα από το σημείο. Στη συνέχεια συνάντησαν τις δύο κοπέλες και μετέβησαν όλοι μαζί σε κλειστό χώρο.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγούνται σήμερα ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, καθώς ο 20χρονος είναι ναύτης. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να υπάρξει διαχωρισμός της δικογραφίας ως προς την αρμοδιότητα.