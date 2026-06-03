Άγιος Δημήτριος: «Τον βρήκα νεκρό εκεί που παίζαμε μπάλα» - Συγκλονίζει ο ταξίαρχος για τον γιο του

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα συνεχίζεται η δίκη των δύο νεαρών γυναικών και του νεαρού άνδρα που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου Θεόφιλου στον Άγιο Δημήτριο.

Λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πατέρα του 27χρονου θύματος, ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν πληροφορήθηκε το περιστατικό.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, ενημερώθηκε μέσω της υπηρεσίας του για συμβάν που είχε σημειωθεί στην Πλατεία Ασυρμάτου και μετέβη άμεσα στο σημείο. «Πήγα και βρήκα νεκρό το παιδί μου, εκεί που παίζαμε μπάλα» είπε χαρακτηριστικά μέσα σε φορτισμένο κλίμα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρούσε ο γιος του με τη μία από τις δύο κατηγορούμενες, πρώην σύντροφό του, η οποία φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο της αιματηρής υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο αποτέλεσε την αιτία της αντιπαράθεσης που οδήγησε στη δολοφονία του 27χρονου από τον 21χρονο δράστη.

Κατά τη διάρκεια της αναφοράς αυτής, η νεαρή γυναίκα δεν άντεξε τη συναισθηματική φόρτιση, ξέσπασε σε κλάματα και αποχώρησε από την αίθουσα φωνάζοντας «δεν αντέχω άλλο», με τη μητέρα του θύματος να απαντά συγκινημένη «εγώ δεν μπορώ...».

Αίτημα για αλλαγή της κατηγορίας σε βάρος του 20χρονου

Κατά την κατάθεσή του, ο πατέρας του θύματος στάθηκε και στον 20χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος βρισκόταν στην Πλατεία Ασυρμάτου την ώρα της δολοφονίας. Ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. υποστήριξε ότι ο νεαρός γνώριζε εκ των προτέρων τι επρόκειτο να συμβεί.

Νωρίτερα, πριν από την έναρξη της διαδικασίας, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων υπέβαλε αίτημα αναβολής της δίκης, το οποίο όμως απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Παράλληλα, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησαν τον διαχωρισμό της υπόθεσης και την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον 20χρονο, προτείνοντας να δικαστεί όχι για υπόθαλψη εγκληματία αλλά για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.