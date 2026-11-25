Τρεις τραυματίες άφησε πίσω του αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα στον Άγιο Παντελεήμονα, με έναν 22χρονο από το Σουδάν να επιτίθεται σε δύο άνδρες από το Μπαγκλαντές και στη συνέχεια σε αστυνομικό που έσπευσε στο σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 15:45, στη διασταύρωση των οδών Φυλής και Πιπίνου. Ο νεαρός, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και σφυρί, τραυμάτισε αρχικά έναν 28χρονο στο χέρι και έναν 26χρονο στο κεφάλι. Και οι δύο άνδρες κατάγονται από το Μπαγκλαντές.

Όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ο 22χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από αυτούς στο χέρι.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα (ΤΔΔΕ).