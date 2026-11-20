Στη Γαλλία συνελήφθη ο 19χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε σε κωμόπολη κοντά στο Στρασβούργο, έπειτα από συνεργασία των ελληνικών και των γαλλικών αρχών. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ενώ αναμένεται η διαδικασία παράδοσής του στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ταυτοποίησή του προέκυψε από τη συνδυαστική αξιολόγηση καταθέσεων, βίντεο και εργαστηριακών ευρημάτων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι είχε αναχωρήσει αεροπορικώς από την Ελλάδα με τελικό προορισμό τη Γαλλία.

Μετά την υποβολή της δικογραφίας στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και την έκδοση των ενταλμάτων, ενεργοποιήθηκαν οι δίαυλοι διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για τον εντοπισμό του.

Τα βίντεο και το δακτυλικό αποτύπωμα

Σημαντικό μέρος της έρευνας βασίστηκε στο υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είχε καταγραφεί να εισέρχεται σε κτίριο μαζί με την 24χρονη, χωρίς η ίδια να εμφανίζεται να αποχωρεί στο υλικό που εξετάστηκε. Σε άλλα πλάνα φέρεται να καταγράφεται η μεταφορά και εγκατάλειψη της βαλίτσας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί φέρονται να ταυτοποίησαν δακτυλικό αποτύπωμά του σε σακούλα που βρισκόταν στο εσωτερικό της. Τα ευρήματα αυτά αξιολογήθηκαν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία για τη σύνδεσή του με την υπόθεση.

Στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται, κατά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, και μαρτυρία συγκατοίκου του για έντονη δυσοσμία από το δωμάτιό του.