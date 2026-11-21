Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί, Σάββατο (21/11), στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο του κτιρίου και βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Νεφέλη Λυμπέρη/flash.gr

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να πρόκειται για άστεγο άνδρα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του ή τις συνθήκες θανάτου του.

Παράλληλα, στο σημείο έφτασαν στελέχη της Σήμανσης και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο.

Άγιος Παντελεήμονας: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Βίντεο: Νεφέλη Λυμπέρη pic.twitter.com/xKkABvKXi7 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 21, 2026

Μια γειτόνισσα που μένει κοντά στον δρόμο που βρίσκεται το εγκαταλελημμένο κτίριο περιέγραψε μιλώντας στις κάμερες ότι η περιοχή έχει γίνει στέκι τοξικομανών. «Όταν περνούσα εγώ να πάω στις δουλειές μου, τους έβλεπα εγώ, πίσω από τα αυτοκίνητα έκαναν ενέσεις, προχωρούσα εγώ. Μέσα δεν έχω δει κανέναν, αλλά απ’ έξω υπάρχουνε. Έφευγαν από τον Κήπο του Λαού, ερχόντουσαν, αλλά δεν ξέρω αν βγαίνανε ή μπαίνανε, γιατί είχαν σπάσει κάτι τζάμια. Στον δρόμο αυτό δεν μένει και κανείς άλλος», ανέφερε.

Άγιος Παντελεήμονας: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Μαρτυρία κατοίκου: «Τους έβλεπα εγώ, πίσω από τα αυτοκίνητα έκαναν ενέσεις»

Βίντεο: Νεφέλη Λυμπέρη pic.twitter.com/ixdVNcbDVA — Flash.gr (@flashgrofficial) November 21, 2026

Μάλιστα, για την εγκληματικότητα που υπάρχει στην περιοχή η ίδια ανέφερε: «Εμένα μου την έχουν πέσει 100 φορές έξω από το σπίτι μου».