Άγιος Πορφύριος: Οδοιπορικό αφιέρωμα στον άγιο της Ομόνοιας και την Αγία Σοφία της Αττικής

Ένα νέο αφιερωματικό βίντεο-οδοιπορικό αναδεικνύει τη ζωή, την πορεία και το βαθύ πνευματικό αποτύπωμα του Αγίου Πορφυρίου, μιας από τις πιο αγαπητές μορφές της σύγχρονης Ορθοδοξίας.

Με τίτλο «Άγιος Πορφύριος: Ο άγιος της Ομόνοιας και η άγνωστη μικρή Αγία Σοφία της Αττικής», το βίντεο ξεδιπλώνει κομβικές στιγμές της ζωής του, από την παρουσία του στο Άγιον Όρος και τα Καυσοκαλύβια, έως τη μακρόχρονη διακονία του στην Πολυκλινική Αθηνών, στο κέντρο της Ομόνοιας. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη σχέση του με το Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλεσι Ωρωπού.

Ξεχωριστή θέση στο αφιέρωμα κατέχει το Ησυχαστήριο του Ωρωπού, ένας τόπος γαλήνης και έντονης πνευματικότητας. Το φυσικό τοπίο σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική του ναού δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη. Παρότι πρόκειται για έναν χώρο μεγάλης πνευματικής σημασίας, παραμένει σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό, γεγονός που εντείνει τη συγκίνηση όσων τον ανακαλύπτουν.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από το κελί του Αγίου, έναν χώρο σιωπής και κατάνυξης που προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος προσκυνητών από όλη την Ελλάδα.

Με λόγο απλό και ουσιαστικό, το αφιέρωμα φέρνει τον θεατή πιο κοντά όχι μόνο στη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, αλλά και στο διαχρονικό μήνυμά του: αγάπη, ταπείνωση, προσευχή και αληθινή παρηγοριά για τον άνθρωπο.

Πρόκειται για μια οπτικοακουστική διαδρομή που ξεκινά από το Άγιον Όρος, περνά από την Ομόνοια και καταλήγει στον Ωρωπό, φωτίζοντας την παρουσία ενός Αγίου που κατάφερε να γεφυρώσει τη σιωπή της προσευχής με τις ανάγκες και τις αγωνίες της σύγχρονης ζωής.