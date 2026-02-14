Άγιος Βαλεντίνος 2026: Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η φετινή γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι απλώς μια μέρα ρομαντισμού, λουλουδιών και εξομολογήσεων. Είναι μια ημέρα–ορόσημο, φορτισμένη με έντονα συναισθήματα, εσωτερικές αλήθειες και καρμικά μηνύματα. Ο έρωτας φέτος δεν ζητά επιβεβαίωση μέσα από μεγάλα λόγια, αλλά μέσα από στάση, ουσία και ωριμότητα. Οι μάσκες πέφτουν και οι σχέσεις δοκιμάζονται ως προς το βάθος, την αντοχή και την ειλικρίνειά τους.

Με τον Ερμή και την Αφροδίτη στους Ιχθύες, το συναίσθημα πλημμυρίζει, οι μνήμες ξυπνούν και οι καρδιές μιλούν πιο εύκολα. Μηνύματα, σκέψεις για έναν έρωτα του χθες, τρυφερές επαφές αλλά και συγκινήσεις έρχονται στο προσκήνιο, θυμίζοντάς μας ότι ο έρωτας δεν είναι ποτέ επιφανειακός. Αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβάνονται αυτή την ημέρα περισσότερο οι Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες που είναι οι κερδισμένοι για την φετινή γιορτή των ερωτευμένων!

Σήμερα ωστόσο έχουμε και μία σημαντική αστρολογική στιγμή, καθώς ο Κρόνος εισέρχεται στο ζώδιο του Κριού όπου θα παραμείνει έως το 2028, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο ευθύνης, ωρίμανσης και σοβαρών αποφάσεων!

Αυτός ο Άγιος Βαλεντίνος μας καλεί να αγαπήσουμε αλλιώς: πιο αληθινά, πιο συνειδητά και με ξεκάθαρα όρια. Γιατί ο έρωτας που αντέχει στον χρόνο, είναι αυτός που βασίζεται στην αλήθεια και όχι στην παρόρμηση της στιγμής!

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Γιορτή των ερωτευμένων με πληγωμένο εγωισμό

Μέρα σταθμός για το ζώδιο σου Κριέ μου, όχι γιατί είναι η γιορτή των ερωτευμένων, αλλά γιατί καλωσορίζεις τον Κρόνο στο ζώδιο σου όπου και θα παραμείνει έως την Άνοιξη του 2028. Μπαίνεις σε μία μακρά περίοδο ωρίμανσης, δεσμεύσεων αλλά και κάποιων προκλήσεων, που θα σε κατευθύνουν στην σταθεροποίησή σου! Όσο για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου; Η Σελήνη κινείται στον Αιγόκερω – σε αντίθεση με τον Δία από τον Καρκίνο και σε τετράγωνο με τον Χείρωνα από το ζώδιο σου – οι όψεις αυτές σε παρακινούν να ακολουθήσεις τα πρέπει της λογικής, όμως μεταξύ μας, ο εγωισμός σου αυτή την ημέρα είναι πληγωμένος.

Astro Tip: Κάνε αυτό που αισθάνεσαι χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση!

Ταύρος – Έρωτας σε δοκιμασία αντοχής

Η γιορτή των ερωτευμένων σε βρίσκει Ταύρε μου σε μια πιο εσωστρεφή και σκεπτική διάθεση. Η είσοδος του Κρόνου στον Κριό ενεργοποιεί για σένα έναν κύκλο εσωτερικής ωρίμανσης, ξεκαθαρισμάτων και συναισθηματικών απολογισμών. Δεν είναι μια μέρα για μεγάλα λόγια και εντυπωσιακές κινήσεις, αλλά για να νιώσεις τι πραγματικά αξίζει να κρατήσεις. Η Σελήνη στον Αιγόκερω σε βοηθά να δεις ρεαλιστικά μια σχέση ή ένα πρόσωπο, όμως η αντίθεσή της με τον Δία από τον Καρκίνο φέρνει υπερβολή στο συναίσθημα και μια μικρή απογοήτευση αν οι προσδοκίες σου δεν καλυφθούν. Ο Άγιος Βαλεντίνος σε καλεί να αγαπήσεις πιο ώριμα και λιγότερο κτητικά αλλά και να πεις «ναι» σε προτάσεις από τον κοινωνικό κύκλο ή και σε μία γνωριμία από το διαδίκτυο (αν έχεις γεννηθεί τον Απρίλιο.

Astro Tip: Δείξε αγάπη με πράξεις και όχι με απαιτήσεις.

Δίδυμοι – Κλείσιμο κύκλου και νέα ερωτική προοπτική

Η ημέρα αποτελεί ορόσημο για σένα Δίδυμέ μου, καθώς ο Κρόνος αποχωρεί από το ζώδιο των Ιχθύων, μια διέλευση που σε ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια με πιέσεις, καθυστερήσεις και δοκιμασίες κυρίως σε στόχους και επαγγελματικά σχέδια. Με την είσοδό του πλέον στο ζώδιο του Κριού, ξεκινά για σένα μια περίοδος όπου ιδέες, επιθυμίες και μελλοντικά πλάνα μπορούν επιτέλους να ωριμάσουν, ενώ δεν αποκλείονται και ουσιαστικές γνωριμίες με προοπτική διάρκειας. Ωστόσο, η σημερινή Σελήνη στον Αιγόκερω σε φέρνει σε επαφή με παράπονα, απωθημένα ή σκέψεις που αφορούν μια ιστορία του χθες, η οποία φαίνεται πως δεν έχει κλείσει εντελώς μέσα σου. Η γιορτή των ερωτευμένων σε βρίσκει ανάμεσα στο παρελθόν που ζητά απαντήσεις και στο μέλλον που υπόσχεται κάτι πιο σταθερό.

Astro Tip: Τίμησε το παρελθόν, αλλά μην επιστρέφεις εκεί που σε βάρυνε.

Καρκίνος – Έρωτας με προσμονή και διακριτές εκπλήξεις

Καρκίνε μου, η γιορτή των ερωτευμένων σε αγγίζει βαθιά και αυτή τη φορά έχει και προσμονή. Καθώς ο Ερμής και η Αφροδίτη κινούνται στους Ιχθύες, ανοίγεται ένα πιο τρυφερό και ρομαντικό σκηνικό για σένα, με επαφές, επικοινωνίες και μικρές ευχάριστες εκπλήξεις, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο, δηλαδή τον Ιούνιο. Παράλληλα όμως, η Σελήνη απέναντί σου στον Αιγόκερω σε βάζει στη διαδικασία να μετρήσεις τις αντοχές μιας σχέσης και να δεις πόσο σταθερά πατάς συναισθηματικά. Η είσοδος του Κρόνου στον Κριό εγκαινιάζει για σένα μια περίοδο αυξημένων ευθυνών κυρίως στον επαγγελματικό τομέα.

Astro Tip: Άφησε χώρο στη χαρά, χωρίς να αγνοείς τα σημάδια.

Λέων – Πάθος, άγχος και ηθική ανταμοιβή

Λιοντάρι μου, το σημερινό Σάββατο σε βρίσκει με αυξημένο άγχος και πολλές σκέψεις, καθώς η Σελήνη κινείται στον Αιγόκερω και σε φορτώνει με υποχρεώσεις, ευθύνες και πρακτικά ζητήματα που δεν μπορούν άλλο να αναβληθούν. Παράλληλα, ανησυχείς για όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή σου αυτό το διάστημα και αισθάνεσαι πως πρέπει να βάλεις τάξη σε καταστάσεις που σε πιέζουν. Ωστόσο, ο Ερμής και η Αφροδίτη στους Ιχθύες φέρνουν έντονο πάθος, βαθιές σκέψεις και αναμνήσεις από έναν έρωτα του χθες, όπου ένιωσες αδικία ή συναισθηματική απώλεια. Η ημέρα έχει πολλές πιθανότητες να σου προσφέρει μια ηθική, ψυχολογική ή και συναισθηματική ανταμοιβή, ακόμη κι αν αυτή έρθει μέσα από μια σιωπηλή αναγνώριση. Η είσοδος του Κρόνου στον Κριό εγκαινιάζει για σένα μια περίοδο ωρίμανσης στη φιλοσοφία και στη στάση ζωής σου. Έως το 2028, έρχονται επιτυχίες μέσα από σταθεροποίηση συμφωνιών, αναγνώριση μέσω σπουδών και ουσιαστικά επεκτατικά πλάνα.

Astro Tip: Κράτα πίστη στη διαδρομή σου, όχι μόνο στο αποτέλεσμα.

Παρθένος – Στον ρυθμό του έρωτα

Παρθένε μου, είσαι από τα πιο κερδισμένα ζώδια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, καθώς σήμερα εκπέμπεις ξεκάθαρα στον ρυθμό του έρωτα. Ο Ερμής και η Αφροδίτη κινούμενοι στο απέναντί σου ζώδιο των Ιχθύων φέρνουν μηνύματα, επαφές, συναντήσεις και κυρίως επιβεβαίωση στα αισθηματικά σου, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να νιώσεις ξανά επιθυμητός και συναισθηματικά ασφαλής. Παράλληλα, η Σελήνη στον Αιγόκερω σου προσφέρει ικανοποίηση και χαρά μέσα από όμορφες εξελίξεις στην ερωτική σου ζωή, ενώ το συναίσθημα βιώνεται πιο έντονα και με μια δόση υπερβολής. Ταυτόχρονα, αποχαιρετάς τον Κρόνο που αποχωρεί από τους Ιχθύες, μια διέλευση που ταλαιπώρησε σημαντικά τον τομέα των σχέσεων τα τελευταία χρόνια. Η είσοδός του στον Κριό σηματοδοτεί μια περίοδο βαθιάς ψυχολογικής ωρίμανσης, όπου πλέον αναζητάς λιγότερο την ποσότητα και περισσότερο την ποιότητα στον έρωτα.

Astro Tip: Εμπιστεύσου το συναίσθημα χωρίς να το αναλύεις υπερβολικά.

Ζυγός – Έρωτας που ζητά ισορροπία και αλήθεια

Ζυγέ μου, η γιορτή των ερωτευμένων σε βρίσκει με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς από τη μία υπάρχει ανάγκη για τρυφερότητα και μοίρασμα, από την άλλη όμως νιώθεις ότι κάποια πράγματα στη ζωή σου δεν είναι όσο ισορροπημένα θα ήθελες. Η Σελήνη στον Αιγόκερω στρέφει την προσοχή σου σε οικογενειακά ή πρακτικά ζητήματα, φορτώνοντάς σε με ευθύνες που δεν σου επιτρέπουν να αφεθείς ολοκληρωτικά στο ρομαντικό κλίμα της ημέρας. Ωστόσο, ο Ερμής και η Αφροδίτη στους Ιχθύες μαλακώνουν την ατμόσφαιρα, φέρνοντας μικρές πράξεις φροντίδας, τρυφερά λόγια και μια πιο ουσιαστική επαφή με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Παράλληλα, η είσοδος του Κρόνου στον Κριό εγκαινιάζει για σένα μια καθοριστική περίοδο ωρίμανσης στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Έως το 2028, καλείσαι να ξεκαθαρίσεις τι αξίζει πραγματικά να κρατήσεις δίπλα σου και τι όχι, χτίζοντας δεσμούς με διάρκεια και αμοιβαίο σεβασμό.

Astro Tip: Μην φοβάσαι να ζητήσεις αυτό που χρειάζεσαι πραγματικά.

Σκορπιός – Τύχη, πάθος και ερωτική επιβεβαίωση

Σκορπιέ μου, είσαι από τα ζώδια που ευνοούνται ξεκάθαρα σήμερα, με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου να σου χαρίζει τύχη, ερωτική κινητικότητα και θετικές εξελίξεις. Ο Ερμής και η Αφροδίτη κινούμενοι στους Ιχθύες ενεργοποιούν έντονα το πάθος, το φλερτ και τη δημιουργική έκφραση του έρωτα, φέρνοντας μηνύματα, συναντήσεις ή μια ευχάριστη εξέλιξη που σε κάνει να νιώσεις ξανά ποθητός και σημαντικός. Η Σελήνη στον Αιγόκερω σε βοηθά να εκφράσεις πιο ώριμα τα συναισθήματά σου και να επικοινωνήσεις ουσιαστικά αυτό που θέλεις, ενώ παράλληλα σου δίνει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσεις μια ερωτική κατάσταση που μέχρι τώρα ήταν ρευστή. Επιπλέον, η είσοδος του Κρόνου στον Κριό εγκαινιάζει για σένα μια περίοδο όπου θα χρειαστεί να βάλεις τάξη στην καθημερινότητα και στις επιλογές σου, όμως αυτό θα λειτουργήσει υπέρ σου, φέρνοντας μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και συναισθηματική ασφάλεια.

Astro Tip: Απόλαυσε τη στιγμή χωρίς φόβο – σήμερα το σύμπαν είναι με το μέρος σου.

Τοξότης – Συναισθηματικές αλήθειες και νέα στάση ζωής

Τοξότη μου, η γιορτή των ερωτευμένων σε βρίσκει σε μια φάση εσωτερικών αναζητήσεων και συναισθηματικών απολογισμών. Η Σελήνη στον Αιγόκερω στρέφει την προσοχή σου σε ζητήματα ασφάλειας και αξιών, κάνοντάς σε να σκέφτεσαι τι πραγματικά αξίζει να επενδύσεις συναισθηματικά. Παράλληλα, ο Ερμής και η Αφροδίτη στους Ιχθύες αγγίζουν ευαίσθητες χορδές, φέρνοντας αναμνήσεις ή μια τρυφερή επαφή που σου ξυπνά συναισθήματα από το παρελθόν. Η είσοδος του Κρόνου στον Κριό εγκαινιάζει για σένα μια περίοδο ωρίμανσης στη στάση ζωής και στον τρόπο που διεκδικείς τη χαρά και τον έρωτα. Έως το 2028, καλείσαι να χτίσεις σχέσεις με ουσία, σταθερότητα και διάρκεια, βασισμένες σε αλήθεια και ειλικρίνεια.

Astro Tip: Διάλεξε αυτό που σε εξελίσσει, όχι απλώς αυτό που σε ενθουσιάζει.

Αιγόκερως – Ευθύνες, ξεκαθαρίσματα και συναισθηματικό βάθος

Αιγόκερέ μου, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου σε βρίσκει στο προσκήνιο, καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και σε φέρνει αντιμέτωπο με συναισθήματα, υποχρεώσεις αλλά και σημαντικές αποφάσεις. Παρότι δεν αφήνεσαι εύκολα στο ρομαντικό κλίμα της ημέρας, σήμερα καλείσαι να δεις με ειλικρίνεια τι ζητάς από μια σχέση και τι είσαι διατεθειμένος να προσφέρεις. Ο Ερμής και η Αφροδίτη στους Ιχθύες μαλακώνουν τη στάση σου, φέρνοντας λόγια, μηνύματα και επαφές που σε αγγίζουν βαθιά. Παράλληλα, η είσοδος του Κρόνου στον Κριό σηματοδοτεί μια περίοδο με αρκετές ευθύνες. Έως το 2028, θα χρειαστεί να χτίσεις πιο στέρεες βάσεις ζωής, βάζοντας προτεραιότητα στη συναισθηματική ασφάλεια.

Astro Tip: Μην φοβάσαι να δείξεις ευαισθησία – δεν σε αποδυναμώνει.

Υδροχόος – Μυστικά συναισθήματα και εσωτερικά ξεκαθαρίσματα

Υδροχόε μου, η γιορτή των ερωτευμένων σε βρίσκει πιο εσωστρεφή απ’ ό,τι συνήθως, με σκέψεις και συναισθήματα που δεν εκφράζονται εύκολα. Η Σελήνη στον Αιγόκερω φωτίζει παρασκηνιακά ζητήματα, παλιές ιστορίες ή συναισθηματικές εκκρεμότητες που ζητούν λύση, κάνοντάς σε να αναλογιστείς τι έχει πραγματική αξία για σένα. Παράλληλα, ο Ερμής και η Αφροδίτη στους Ιχθύες στρέφουν την προσοχή σου στα θέματα της ασφάλειας και της αυτοεκτίμησης, φέρνοντας επιβεβαίωση μέσα από λόγια, μηνύματα ή μια κίνηση που σε κάνει να νιώσεις ότι αξίζεις περισσότερα απ’ όσα δέχτηκες στο παρελθόν. Η είσοδος του Κρόνου στον Κριό εγκαινιάζει μια περίοδο ωρίμανσης στον τρόπο σκέψης και επικοινωνίας σου. Έως το 2028, μαθαίνεις να μιλάς πιο ξεκάθαρα για όσα θέλεις και νιώθεις.

Astro Tip: Άκουσε τη διαίσθησή σου, ακόμα κι αν δεν έχει λογικές αποδείξεις.

Ιχθύες – Ρομαντισμός, συγκίνηση και νέα αρχή

Ιχθύ μου, ο Άγιος Βαλεντίνος σε βρίσκει στο στοιχείο σου, με τον Ερμή και την Αφροδίτη να κινούνται στο ζώδιό σου και να σου χαρίζουν γοητεία, ρομαντισμό και έντονη συναισθηματική ακτινοβολία. Η ημέρα φέρνει μηνύματα, επαφές, εξομολογήσεις ή μια τρυφερή κίνηση που σε συγκινεί βαθιά και σε κάνει να πιστέψεις ξανά στη μαγεία του έρωτα. Η Σελήνη στον Αιγόκερω σου υπενθυμίζει ότι τα όνειρα χρειάζονται και στήριγμα, όχι μόνο συναίσθημα. Παράλληλα, αποχαιρετάς τον Κρόνο που αποχωρεί από το ζώδιό σου, κλείνοντας έναν δύσκολο κύκλο ωρίμανσης, ευθυνών και δοκιμασιών. Η είσοδός του στον Κριό σηματοδοτεί μια νέα φάση, όπου καλείσαι να σταθεροποιήσεις όσα έμαθες και να δώσεις αξία σε ό,τι πραγματικά σου προσφέρει ασφάλεια και διάρκεια.

Astro Tip: Πίστεψε στον έρωτα, αλλά και στον εαυτό σου.