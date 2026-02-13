Άγιος Βαλεντίνος 2026: Τα τυχερά και τα άτυχα ζώδια

Ο έρωτας γιορτάζει όπως κάθε χρόνο στις 14 Φεβρουαρίου, όμως όποιος είναι πραγματικά ερωτευμένος, νιώθει ότι κάθε μέρα είναι γιορτή! Η φετινή γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο, δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Συνοδεύεται από το έντονο και εκρηκτικό κρεσέντο της Ηλιακής Έκλειψης που θα σχηματιστεί μόλις τρεις μέρες αργότερα στο ζώδιο του Υδροχόου. Αυτό σημαίνει πως οι τάσεις της ημέρας είναι πιο φιλελεύθερες, ανατρεπτικές, ίσως και συγκρουσιακές, φέρνοντας αποκαλύψεις που θα συζητηθούν.

Το πιο σημαντικό αστρολογικό νέο όμως για την ημέρα των ερωτευμένων, είναι η είσοδος του Κρόνου –του «δασκάλου» του ζωδιακού– στο ζώδιο του Κριού. Από εκεί, αναμένεται να τεστάρει ουσιαστικά τη δράση, τα κίνητρα και τις εξελίξεις γύρω μας έως και το 2028.

Παρόλα αυτά, ο έρωτας δεν παύει να γεννιέται πάντα, ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες! Ανήμερα των ερωτευμένων, ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Βόρειος Δεσμός από το ζώδιο των Ιχθύων επιφυλάσσουν τρυφερές, ζεστές και ρομαντικές στιγμές για συγκεκριμένους εκπροσώπους του ζωδιακού.

Σε αυτό το άρθρο, λοιπόν, θα δούμε αναλυτικά ποιοι θα έχετε τα τυχερά σας, τα δώρα σας και τις όμορφες συναντήσεις σας, αλλά και ποιοι μπορεί να μείνετε με παράπονα και πικρίες αυτή την ημέρα!

Τα 4 Τυχερά Ζώδια: Οι Πρωταγωνιστές του Πάθους

Για τέσσερις εκπροσώπους του ζωδιακού, η φετινή γιορτή φέρνει την πολυπόθητη δικαίωση και την ουσιαστική συναισθηματική κάλυψη.

Ιχθύες: Στη γιορτή των ερωτευμένων λάμπεις!

Με την Αφροδίτη και τον Ερμή να "φωτίζουν" το ζώδιό σου, εκπέμπεις μια γοητεία ακαταμάχητη που μαγνητίζει τους πάντες. Επιτέλους, αποχαιρετάς τον Κρόνο που σε πίεσε τα τελευταία χρόνια και νιώθεις ένα τεράστιο βάρος να φεύγει από πάνω σου. Ο φετινός Βαλεντίνος σου ανήκει δικαιωματικά: σε περιμένουν τρυφερές εξομολογήσεις, ρομαντικά μηνύματα και εκείνη η παραμυθένια μαγεία που τόσο σου έλειψε. Είναι η στιγμή να αφεθείς στο συναίσθημα και να ζήσεις τον έρωτα στην πιο αγνή του μορφή.

Σκορπιός: Τύχη και Ερωτική Επιβεβαίωση

Είσαι ένας από τους μεγάλους νικητές της ημέρας! Το σύμπαν σου κλείνει το μάτι και η μέρα ευνοεί το φλερτ, τη δημιουργικότητα και τις νέες, συναρπαστικές γνωριμίες. Μια ερωτική σου υπόθεση που μέχρι τώρα ήταν "μετέωρη" ή σε άφηνε με ερωτηματικά, φαίνεται τώρα να σταθεροποιείται και να παίρνει τη μορφή που επιθυμείς. Η αυτοπεποίθησή σου χτυπάει κόκκινο και τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στον μαγνητισμό σου.

Παρθένος: Στον Ρυθμό της Επιτυχίας

Η Αφροδίτη από το απέναντί σου ζώδιο φέρνει στην πόρτα σου μηνύματα και συναντήσεις που σε κάνουν να νιώθεις και πάλι το κέντρο του κόσμου. Καθώς ο Κρόνος αποχωρεί από τους Ιχθύες, οι πιέσεις και οι δυσκολίες που ένιωθες στις σχέσεις σου αρχίζουν να υποχωρούν. Τώρα δημιουργείται ο κατάλληλος χώρος για ποιοτικές επαφές, ουσιαστικές συζητήσεις και μια ερωτική ασφάλεια που την είχες στερηθεί.

Καρκίνος: Ρομαντισμός και Εκπλήξεις

Η προσμονή σου επιτέλους ανταμείβεται με τον πιο όμορφο τρόπο. Το κλίμα για σένα είναι εξαιρετικά τρυφερό, με επικοινωνίες που αγγίζουν τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής σου. Αν και η λογική σου σε βάζει να μετρήσεις τι έχει προοπτική και μέλλον, η καρδιά σου θα πλημμυρίσει από χαρά. Αν μάλιστα έχεις γεννηθεί τον Ιούνιο, ετοιμάσου για ευχάριστες εκπλήξεις που θα σου μείνουν αξέχαστες.

Τα 2 Ζώδια που δοκιμάζονται: Μαθήματα Ωριμότητας και Ερωτικές Προκλήσεις

Για δύο ζώδια, η ημέρα της γιορτής των ερωτευμένων κρύβει εσωτερικές συγκρούσεις και την ανάγκη να διαχειριστούν τον πληγωμένο τους εαυτό.

Κριός - Μια νέα εποχή με πληγωμένο εγωισμό

Αυτή η μέρα αποτελεί σταθμό για σένα Κριέ μου , καθώς είσαι εσύ που καλωσορίζεις τον Κρόνο στο ζώδιό σου. Ξεκινά μια μακρά περίοδος ωρίμανσης, όπου η σύνοδος του Κρόνου με τον Ποσειδώνα που προετοιμάζεται, σε καλεί να προσγειώσεις τα όνειρά σου στην πραγματικότητα και να αναλάβεις σοβαρές ευθύνες. Η γιορτή των ερωτευμένων, όμως, σου βάζει δύσκολα: η Σελήνη από τον Αιγόκερω σχηματίζει τετράγωνο με τον Χείρωνα που βρίσκεται στο δικό σου ζώδιο, φέρνοντας στην επιφάνεια παλιά λάθη αλλά σε κάνει να αισθάνεσαι πως ο εγωισμός σου κατά κάποιο τρόπο έχει πληγωθεί! Οι επιθυμίες σου πέφτουν προσωρινά σε τοίχο ή η ανταπόκριση που παίρνεις δεν είναι αυτή που σου αξίζει. Μην αφήσεις τον θυμό να σε παρασύρει· χρησιμοποίησε αυτή την πίεση για να χτίσεις έναν πιο σταθερό και ώριμο εαυτό.

Υδροχόος- Εσωτερική αναστάτωση και παρασκηνιακά ξεκαθαρίσματα

Για σένα, Υδροχόε, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη και άκρως εσωτερική. Βρίσκεσαι στη δίνη της επικείμενης Ηλιακής Έκλειψης που θα πραγματοποιηθεί στο ζώδιό σου σε μόλις τρεις μέρες, με τη συμμετοχή του κυβερνήτη σου, Ουρανού, από τον Ταύρο να προμηνύει απότομες ανατροπές και βαθιές αλλαγές. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Σελήνη κινείται στον 12ο οίκο σου (στον Αιγόκερω), δημιουργώντας ένα κλίμα εσωστρέφειας και μυστικοπάθειας, δεν λείπουν και κάποιες εκκρεμότητες στα αισθηματικά που ζητούν λύση. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Χείρωνα από τον Κριό μπορεί να φέρει επώδυνες συνειδητοποιήσεις ή λόγια που πληγώνουν. Αντί να αναζητάς την εξωτερική επιβεβαίωση, εκμεταλλεύσου τη μέρα για να αφουγκραστείς τη διαίσθησή σου και να προετοιμαστείς για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή σου.