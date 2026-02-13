Άγιος Βαλεντίνος με… τιμοκατάλογο σοκ: Ανθοδέσμες έως 950€ και τριαντάφυλλα όσο ένα ραντεβού για δύο

Το άρωμά και τα χρώματά τους έχουν εμπνεύσει συγγραφείς, αρθρογράφους, φιλοσόφους και δραματουργούς. Είναι οι πρωταγωνιστές της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Ένα τριαντάφυλλο ή ένα μπουκέτο από αυτά, μαζί με μερικές «αράδες» συναισθημάτων, γραμμένες από ερωτευμένους που ανυπομονούν να αποκαλύψουν στο ταίρι τους σκέψεις και όνειρα. Τα ρόδα έχουν την τιμητική τους και μάλιστα θεωρούνται από τους επαγγελματίες του κλάδου, ο «βασιλιάς των λουλουδιών», δηλώνει στον FLASH ο κύριος Αθανάσιος Κελμάγερ, Πρόεδρος της Κεντρικής Ανθαγόρας Αθηνών, όταν τον ρωτάμε για πιο…πεζά θέματα, όπως το κόστος που θα πρέπει να επωμιστούν όσοι έχουν χτυπηθεί από τα βέλη του φτερωτού θεού. Ένας κόστος που καθορίζεται όπως διαπιστώσαμε,

από τη γειτονιά του ανθοπωλείου -γι αυτό και σε κάποιες περιπτώσεις εκτοξεύεται

την ποιότητα του λουλουδιού,

ακόμα και το μήκος του κλαδιού

«Κοιτάξτε, ένας έξυπνος επαγγελματίας, ο οποίος θέλει να κρατήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τους πελάτες και να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρσι και πρόπερσι. Δηλαδή περίπου από 3-5 ευρώ το κομμάτι του τριαντάφυλλου, πλην όμως πιστεύω ότι υπάρχουν και επιλογές με μπουκέτα -όχι μόνο τριαντάφυλλα- τα οποία θα ξεκινούν από 15-20 ευρώ. Ωστόσο ταβάνι δεν υπάρχει, έτσι; Τα λουλούδια τα πληρώνουμε. Είναι σαν τα λάθη της ζωής. Τα λουλούδια και τα λάθη της ζωής τα πληρώνουμε!

Μάλλον τα πληρώνουμε ακριβά κύριε Κελμάγερ. Κα τα λάθη και τα λουλούδια. Σε μια διαδικτυακή βόλτα που κάναμε σε αρκετά καταστήματα, βρήκαμε το τριαντάφυλλο να πωλείται ακόμα και στα 7 ευρώ.

Θεωρώ πως στα συνοικιακά καταστήματα και σε αυτά τα οποία είναι επαγγελματίες, υπάρχουν φυσιολογικές τιμές. Υπάρχουν επίσης τα φυτώρια και γιατί όχι οι πάγκοι που πωλούν πολύ ωραίες συνθέσεις και μπουκέτα, τα οποία βλέπουμε στους δρόμους, είτε στα βόρεια προάστια, είτε στο κέντρο, είτε στα νότια προάστια και προσφέρονται σε λογικές και τίμιες τιμές.»

Σε αρκετά καταστήματα της Αττικής, η μέση τιμή ενός τριαντάφυλλου κυμαίνεται στα 5 ευρώ. Οι τιμές τους, σύμφωνα με τον ανθοπώλη, Μάνο Βασιλάκη, καθορίζονται από το μήκος του στελέχους, δηλαδή του κλαδιού. 4 ευρώ μας λέει, πωλούνται αυτά των 50 εκατοστών, 6 ευρώ των 70 με 80 εκατοστών…

Υπάρχουν όμως κι οι πιο κραυγαλέες περιπτώσεις, για τους απαιτητικούς που δεν συμβιβάζονται με πέντε- δέκα τριαντάφυλλα, αλλά προτιμούν να «φωνάξουν» τον έρωτά τους, τόσο που να μη ξεφύγει ούτε από το μάτι του γείτονα. Από αυτούς, οι επαγγελματίες φτάνουν στο σημείο να ζητήσουν ακόμα και ολόκληρο μισθό για μια ανθοδέσμη! Έτσι καταγράψαμε:

Σε ανθοπωλείο της Κηφισιάς μπουκέτα που ξεκινούν από τα 45 ευρώ και φτάνουν τα 135 (ο αριθμός των ρόδων δεν διευκρινίζεται)

Σε έτερο στο Χαλάνδρι να ξεκινούν από 45 και να εκτοξεύονται στα 525 ευρώ, για 75 κατακόκκινα τριαντάφυλλα (δηλαδή 7 ευρώ το ένα)

Σε κατάστημα στο Αιγάλεω να ξεκινούν από 30 ευρώ για τα μικρότερα μπουκέτα, μέχρι τα 720 ευρώ για μια ανθοδέσμη με 120 τριαντάφυλλα που διατίθεται με βάζο

Στο κέντρο της Αθήνας, να προσφέρουν μια κατακόκκινη ανθοδέσμη με 150 ρόδα, προς 949 ευρώ (!) ενώ

Στο Κολωνάκι, μόλις δύο τριαντάφυλλα που κρατούν για χρόνια, μέσα σε καμπάνα, αγγίζουν τα 64 ευρώ.





Στις παραπάνω περιπτώσεις, μας εξηγεί ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ανθαγόρας Αθηνών, προφανώς παίζουν ρόλο παράγοντες όπως τα λειτουργικά κόστη των ανθοπωλείων κι η ποιότητα των λουλουδιών.

Κύριε πρόεδρε βλέπουμε μπροστά μας για παράδειγμα ένα κουτί με κόκκινα και λευκά τριαντάφυλλα -και δεν μιλάμε για δεκάδες τεμάχια, μιλάμε για ένα κανονικό κουτί με λευκά και κόκκινα τριαντάφυλλα- που αγγίζει τα 366 ευρώ!

Όχι, εντάξει είναι υπερβολή. Αν είναι για επώνυμο ανθοπωλείο θα είναι διαφορετικό και το κόστος. Δεν μιλάμε για ένα κατάστημα το οποίο βρίσκεται π.χ. στη Νέα Ιωνία. Αν μια επιχείρηση είναι στο Κολωνάκι ή στα Βόρεια Προάστια, σαφέστατα και το λειτουργικό κόστος θα είναι διαφορετικό και το σέρβις το οποίο προσφέρουν.

Δισεκατομμύρια -μόνο για λουλούδια- ξοδεύουν οι ερωτευμένοι του πλανήτη ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου!

Και μπορεί αν ζούσαμε στην Αμερική, αυτές οι τιμές να είχαν μικρή σημασία αφού εκεί ξοδεύουν για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου -κάθε χρόνο- περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια για κομμένα λουλούδια, στη χώρα όμως όπου ο έρωτας μπορεί να τιμηθεί με λέξεις, όπως το «Μονόγραμμα» του Ελύτη, ο «Σάρκινος Λόγος» του Ρίτσου και το «Ερωτικό γράμμα» του Καββαδία, φαίνεται να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Συγκεντρωτικά στοιχεία δεν υπάρχουν, ωστόσο σύμφωνα με έρευνα της FocusBari, η οποία διενεργήθηκε τον περασμένο Φλεβάρη, περίπου τρεις στους πέντε Έλληνες ξοδεύουν χρήματα για να γιορτάσουν τον έρωτά τους. Κατά μέσο όρο ξοδεύουν 30,57 ευρώ, ενώ πιο συγκεκριμένα:

κάτω από 10 ευρώ ξοδεύει το 20% των ερωτευμένων

11 - 30 ευρώ το 32 %

31 - 50 ευρώ το 29%

Περισσότερα από 50 ευρώ ξοδεύει το 19%

«Η ελληνική ανθοκομία μαραίνεται!»

Όπως και στον έρωτα όμως, ποτέ δεν είναι όλα ρόδινα. Μια ημέρα δεν είναι αρκετή για να κάνει τη διαφορά στα ταμεία των ανθοπωλείων και σε αυτά των παραγωγών. Ο κύριος Κελμάγερ που εκπροσωπεί έναν συνεταιρισμό που γεννήθηκε το 1962 και σήμερα μετρά 85 -από τους 115 Πανελλαδικά- ενεργούς παραγωγούς δρεπτών ανθέων, (δηλαδή καλλωπιστικά φυτά που καλλιεργούνται ειδικά για να κοπούν), μας μιλά για τη φθίνουσα πορεία του κλάδου.

Η πορεία, αν μιλάμε για πέντε, δέκα χρόνια πίσω, είναι τρομερά φθίνουσα. Σήμερα οι Έλληνες παραγωγοί τριαντάφυλλων είναι περίπου 15 με 20 και καλλιεργούν μια συνολική έκταση, γύρω στα πεντακόσια -ίσως και λιγότερα- στρέμματα Πανελλαδικά. Δεν μπορούμε σήμερα να συγκριθούμε με το παρελθόν, δεν έχει καμία σχέση. Είναι τρομακτική η διαφορά. Παλαιότερα μιλούσαμε για 60 με 70 παραγωγούς και πάνω από δυόμισι με τρεις χιλιάδες στρέμματα, συνολικά στη χώρα. Με τους ρυθμούς που πάει το πράγμα, δεν θα υπάρχει επόμενη γενιά όσον αφορά στην καλλιέργεια γενικότερα, αλλά και στο ελληνικό τριαντάφυλλο. Δεν θα υπάρχει επόμενη γενιά στα ελληνικά λουλούδια.

Στις μέρες μας οι παραγωγοί τριαντάφυλλων που δραστηριοποιούνται;

Κυρίως δραστηριοποιούνται στις περιοχές του Μαραθώνα, στην Τροιζήνα και στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Ο κλάδος μας, είναι ένας κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής ο οποίος έχει λαβωθεί βαθιά από την οικονομική κρίση και στη συνέχεια από την πανδημία, συμπληρώνει ο κύριος Κελμάγερ. Ιδιαίτερα μετά την covid εποχή, πολλά στοιχεία άλλαξαν στο χώρο. Καλλιεργητές έχουν φύγει από το επάγγελμα, έχουν αλλάξει δραστηριότητα κι ο κλάδος ακόμα προσπαθεί να βρει το βηματισμό του, τονίζει…

Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και δυσκολευόμαστε και με τις μεγάλες εισαγωγές από τρίτες χώρες. Για να το γενικέψω λίγο, σε ότι αφορά στη Mercosur (Mercado Común del Sur - Κοινή Αγορά του Νότου), εμείς οι παραγωγοί κι ειδικά αυτοί με τα τριαντάφυλλα, έχουμε δει τις συνέπειες στην εισαγωγή από τρίτες χώρες, χωρίς τους απαραίτητες ελέγχους. Οι Έλληνες τριανταφυλλάδες πλήττονται εδώ και δεκαπέντε χρόνια κι αυτό θα συμβεί εάν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και προχωρήσει η συμφωνία της Mercosur για δεκάδες αγροτικά προϊόντα. Αυτή η ύφεση που ο δικός μας κλάδος βιώνει εδώ και δεκαπέντε χρόνια, αυτή θα επέλθει και για τον υπόλοιπο κλάδο της αγροτικής παραγωγής.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ενέχονται και σας ανησυχούν;

Τα προϊόντα καλλιεργούνται κυρίως σε χώρες της Νότιας Αμερικής, με σκευάσματα τα οποία απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει ο Έλληνας παραγωγός. Εκεί αντιθέτως χρησιμοποιούνται και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στο να έλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φυτοφάρμακα εννοείτε;

Ναι, ναι. Τα οποία απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε επίπεδο τιμών;

Σε ότι αφορά στο κομμάτι των τιμών σαφέστατα μιλάμε για κόστη παραγωγής πολύ χαμηλότερα. Εργατικά κόστη αυτές οι χώρες έχουν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με εμάς. Εργατικό δυναμικό επίσης, το οποίο εμείς δύσκολα βρίσκουμε, γιατί θέλουμε ένα εξειδικευμένο προσωπικό και δεν μιλάμε για απλούς εργάτες. Εξειδικεύονται στην κοπή, σε μια δύσκολη διαδικασία συγκομιδής. Τα κόστη σαφώς είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ πιο φθηνά.

Αυτό αποτυπώνεται στην ποιότητα του ρόδου;

Αποτυπώνεται, ναι. Ο Έλληνας δυστυχώς δεν μπορεί να το ελέγξει. Εμείς παράγουμε ποιοτικά λουλούδια, με πιστοποιημένα, ολοκληρωμένης διαχείρισης προϊόντα, για τα οποία ελεγχόμαστε από την Ελληνική Νομοθεσία.