Αγίου Νικολάου και το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει - «Το πιο ισχυρό Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας»

Αγίου Νικολάου σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει για τον προστάτη του.

Με ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στέλνει τις ευχές του στους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο είναι «το πιο ισχυρό Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας, ως δύναμη αποτροπής και εγγύησης ασφάλειας και σταθερότητας σε Αιγαίο - Ανατολική Μεσόγειο».

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια: «Χρόνια Πολλά στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, που προασπίζουν την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, για την εορτή του Προστάτη τους Αγίου Νικολάου! Θερμές ευχές στο Λιμενικό Σώμα, το Εμπορικό Ναυτικό, τις συνεορτάζουσες και τους συνεορτάζοντες.



Το Πολεμικό μας Ναυτικό αλλάζει σελίδα με την απόκτηση 4 υπερσύγχρονων φρεγατών Belharra (FDI HN), από τις οποίες η πρώτη παραλαμβάνεται σε λίγες ημέρες, τον προγραμματισμό για την απόκτηση 2+2 φρεγατών FREMM (κλάσης Bergamini), τον σχεδιασμό για μη επανδρωμένα σκάφη (επιφανείας και υποβρύχια), τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ & τα νέας γενιάς στρατηγικά όπλα.



Δημιουργούμε το πιο ισχυρό Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας, ως δύναμη αποτροπής και εγγύησης της ασφάλειας & σταθερότητας σε Αιγαίο - Ανατολική Μεσόγειο».

Τις ευχές του μέσω social media έστειλε και ο επίσημος λογαριασμός του Πολεμικού Ναυτικού.