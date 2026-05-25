Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία - Τι ισχύει για μισθούς και εργασία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την 1η Ιουνίου, με πολλούς εργαζόμενους να ετοιμάζονται για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις.

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, εφόσον η ημέρα έχει χαρακτηριστεί αργία:

με απόφαση περιφερειάρχη

μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

από κανονισμό της επιχείρησης

βάσει επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου

Τι ισχύει για μισθούς και αμοιβές

Σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση δεν λειτουργεί, οι μισθωτοί λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιό τους.

Παράλληλα, ενδέχεται να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής για όσους εργαστούν νόμιμα τη συγκεκριμένη ημέρα.

Με βάση συλλογικές συμβάσεις και ειδικές ρυθμίσεις, δεν εργάζονται ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι σε:

βιβλιοπωλεία και διαγνωστικά κέντρα

περιοδικά και εφημερίδες (Αθήνας και Θεσσαλονίκης)

ηλεκτροτεχνικές εργασίες σε βιομηχανία και καταστήματα

θυρωρεία, καπνοβιομηχανίες και κλινικές

ξυλεμπορικά καταστήματα (Αθήνας – Πειραιά – περιχώρων)

επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και ναυτιλιακά πρακτορεία

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς

τυπογραφεία επαρχιακών εφημερίδων

φορτοεκφορτώσεις ημερήσιων εφημερίδων

φροντιστήρια μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και ξένων γλωσσών

φωτοστοιχειοθεσία και βιομηχανικές επιχειρήσεις

λατομεία και τεχνικά έργα

Οι επόμενες αργίες του 2026

Μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ακολουθούν οι επόμενες επίσημες αργίες:

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί για πολλούς την ιδανική ευκαιρία για σύντομες αποδράσεις, έστω κι αν δεν ισχύει ως καθολική αργία για όλους τους εργαζόμενους.