Αγίου Πνεύματος 2026: Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% - Για ποιους είναι αργία

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που φέτος πέφτει στις 1 Ιουνίου 2026, δημιουργεί κάθε χρόνο ερωτήματα για το ποιοι εργαζόμενοι έχουν αργία, ποιοι εργάζονται κανονικά και τι ισχύει με τις αποδοχές όσων κληθούν να δουλέψουν.

Παρότι για το Δημόσιο και τις τράπεζες η ημέρα θεωρείται καθιερωμένη αργία, δεν ισχύει το ίδιο για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, καθώς η εορτή του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες που προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Ποιοι δεν εργάζονται

Κλειστές παραμένουν σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι τράπεζες, καθώς για τους συγκεκριμένους κλάδους η ημέρα θεωρείται αργία.

Στον ιδιωτικό τομέα, η εικόνα διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Μια εταιρεία μπορεί να παραμείνει κλειστή αν η αργία προβλέπεται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή σχετική απόφαση Περιφερειάρχη.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75%

Η προσαύξηση 75% δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους εργάζονται τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ, η προσαύξηση ισχύει όταν η συγκεκριμένη ημέρα έχει χαρακτηριστεί αργία για την επιχείρηση ή τον κλάδο, αλλά η επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση και απασχολήσει προσωπικό.

Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι δικαιούνται επιπλέον αμοιβή με προσαύξηση 75%.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, η προσαύξηση υπολογίζεται πάνω στο ημερομίσθιό τους. Για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό, το 75% υπολογίζεται επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Τι ισχύει για όσους δεν εργάζονται

Εφόσον η επιχείρηση θεωρεί την ημέρα αργία και παραμείνει κλειστή, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν κανονικά τις αποδοχές τους.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους όταν η αργία προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό ή άλλη σχετική ρύθμιση.

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας με οφειλόμενο ρεπό όταν η ημέρα λογίζεται ως αργία για την επιχείρηση.

Ποιοι κλάδοι έχουν συνήθως αργία

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ, υπάρχουν αρκετές επαγγελματικές κατηγορίες για τις οποίες η εορτή του Αγίου Πνεύματος έχει καθιερωθεί ως αργία μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών ρυθμίσεων.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εργαζόμενοι σε φροντιστήρια, βιβλιοπωλεία, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, πετρελαϊκές επιχειρήσεις, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εφημερίδες και άλλους κλάδους όπου ισχύουν ειδικές συμβάσεις εργασίας.

Τι ισχύει με καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Για τη μεγάλη πλειονότητα της αγοράς, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αντιμετωπίζεται ως κανονική εργάσιμη ημέρα.

Καταστήματα λιανικής, εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, εκτός από περιοχές όπου υπάρχουν τοπικές αποφάσεις ή διαφορετικές ρυθμίσεις από εμπορικούς συλλόγους.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται από τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους ή τις επιχειρήσεις της περιοχής τους για τυχόν διαφοροποιήσεις στο ωράριο λειτουργίας.