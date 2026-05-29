Αγίου Πνεύματος: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων - Με μεγάλη πληρότητα αποχωρούν τα πλοία

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά, εκμεταλλευόμενοι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες αγγίζουν ακόμη και το 100%, με την έξοδο των αδειούχων να κορυφώνεται ώρα με την ώρα.

Από νωρίς το πρωί, στην πύλη Ε7 επικρατούσε έντονη κινητικότητα, με επιβάτες και οχήματα να σχηματίζουν αδιάκοπη ροή προς τα πλοία που αναχωρούσαν για δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Μέχρι τις 07:30 είχαν ήδη προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες, ενώ στελέχη του Λιμενικού και εργαζόμενοι των ακτοπλοϊκών εταιρειών έκαναν λόγο για ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση και πλοία που αναχωρούν σχεδόν πλήρη.

Παρά τον αυξημένο όγκο ταξιδιωτών, η κατάσταση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας παραμένει υπό έλεγχο, με τις λιμενικές αρχές και την αστυνομία να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους. Όσο περνά η ώρα, ωστόσο, η πίεση εντείνεται, με αποτέλεσμα οι Αρχές να απευθύνουν σύσταση προς τους επιβάτες των πρωινών δρομολογίων να φτάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον 15 έως 20 λεπτά νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Συνολικά, έως τις 09:30 είχαν προγραμματιστεί επτά δρομολόγια προς Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις απογευματινές ώρες. Τότε υπολογίζεται ότι θα αναχωρήσουν και οι τελευταίοι εκδρομείς που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι και επιλέγουν να φύγουν αμέσως μετά το σχόλασμα.

Από το μεσημέρι και έπειτα έχουν προγραμματιστεί ακόμη δώδεκα δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά, με την ακτοπλοϊκή κίνηση να θυμίζει ήδη «μίνι καλοκαιρινή έξοδο».