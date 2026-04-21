Η Άγκυρα «γκριζάρει» το Αιγαίο με αφορμή τα... ψάρια - Διαμαρτύρεται για «φανταστικά σύνορα»

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επικρίνει χάρτες και ρυθμίσεις που, όπως αναφέρει, έχουν δημοσιευθεί από την ελληνική Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας και αφορούν απαγορευμένες ζώνες αλιείας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, οι συγκεκριμένοι χάρτες περιλαμβάνουν περιοχές στις οποίες η Ελλάδα δεν διαθέτει αρμοδιότητα και δημιουργούν, όπως υποστηρίζει, «τεχνητά θαλάσσια σύνορα» που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο.

Regarding the Restrictions and Maps published on the Official Website of the Fisheries Control Directorate of Greece — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 21, 2026

Η τουρκική πλευρά αναφέρει ότι πέραν των 6 ναυτικών μιλίων χωρικών υδάτων της Ελλάδας, οποιοιδήποτε μονομερείς περιορισμοί σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ελληνική δικαιοδοσία καθώς και σε διεθνή ύδατα δεν έχουν νομική ισχύ για την Τουρκία.

Παράλληλα, η Άγκυρα υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί περιορισμούς που, όπως ισχυρίζεται, επηρεάζουν τις δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και σε ιστορικά δικαιώματα.

Τέλος, το τουρκικό ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στη θέση της, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη Διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου 2023, για επίλυση των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, την καλή γειτονία και τον διάλογο.

Πρόκειται για τον χάρτηπου είναι αναρτημένος στη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας. Σημειώνεται πως την Τρίτη εγκρίθηκαν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) 8Α και 8Β για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 του Νοτίου Αιγαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες.