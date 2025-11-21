Άγκυρα κατά Αθήνας για Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: «Μονομερή βήματα σε τουρκική υφαλοκρηπίδα»

Με ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορεί την Αθήνα ότι αγνοεί τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και επιχειρεί μέσω της ΕΕ να επιβάλει τη μη επίσημα ανακηρυγμένη από την ίδια Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι η Τουρκία απορρίπτει αυτή την παράνομη, όπως την χαρακτηρίζει, απόπειρα τετελεσμένου.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ΑΟΖ που απεικονίζεται στον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Καταλήγοντας, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Αθήνα για μονομερή βήματα κόντρα στο διεθνές δίκαιο.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εργασίες Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (DMP), οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ.

Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας ανακοίνωσε τον εθνικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στις 16 Απριλίου 2025 και τον κοινοποίησε στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO στις 12 Ιουνίου 2025.

Στον ιστότοπο της Πλατφόρμας θαλάσσιου χωροταξικού. Σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατηρήθηκε ότι ο ελληνικός χάρτης παραβιάζει τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έχει ενημερωθεί με αναφορά σε «αρμόδιες ελληνικές αρχές».

Γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να αγνοεί τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, επιχειρεί μέσω της ΕΕ να επιβάλει την μη επίσημα ανακηρυγμένη από την ίδια Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο, εργαλειοποιώντας τον χάρτη DMP. Η χώρα μας απορρίπτει αυτή την παράνομη απόπειρα τετελεσμένου.

Η Τουρκία, στις 18 Μαρτίου 2020, έχει κοινοποιήσει στον ΟΗΕ συνολικά τη νομική της θέση σχετικά με τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτή την άποψη, η υποτιθέμενη ΑΟΖ που απεικονίζεται στον ελληνικό χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Οι αντιλήψεις της Ελλάδας περί ΑΟΖ και οι προσπάθειες να νομιμοποιήσει, μέσω του χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της που δεν έχει οριοθετήσει με τους γείτονές της, είναι μονομερή βήματα, αντίθετα με το διεθνές δίκαιο, και είναι καταδικασμένα να αποτύχουν».