Την δυσαρέσκεια της στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 εκφράζει η Άγκυρα, κάνοντας λόγο για «μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς» και αμφισβητώντας την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

Σε ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτει το ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορά το Μνημόνιο Συνεννόησης για την Οριοθέτηση Θαλάσσιων Ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το οποίο υπεγράφη το 2019.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα επί της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, επικαλούμενη μάλιστα τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ. Παράλληλα, κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιχειρεί, μέσω ψηφισμάτων με πολιτικά κίνητρα, να αγνοήσει το διεθνές δίκαιο, επικαλούμενο την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών.

Στην ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να διασφαλιστούν μέσα από τον διάλογο, την καλή γειτονία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί, τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να υιοθετήσουν μια στάση που θα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, απορρίπτοντας ουσιαστικά την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου.