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Άγκυρα: Το θωρακισμένο «The Beast» του Τραμπ στους δρόμους της τουρκικής πρωτεύουσας

Το όχημα, το οποίο συγκαταλέγεται στα ασφαλέστερα κρατικά αυτοκίνητα παγκοσμίως, καταγράφηκε από το CNN TÜRK σε πρατήριο καυσίμων κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού.

Φωτ.: Reuters
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
Νίκος Νανούρης
Φωτ.: Reuters
Νίκος Νανούρης avatar
Νίκος Νανούρης

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Η Άγκυρα βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την αμερικανική προεδρική αποστολή να έχει ήδη αρχίσει να καταφθάνει στην τουρκική πρωτεύουσα.

Μάλιστα, στην Άγκυρα έφτασε και το θωρακισμένο προεδρικό όχημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστό ως «The Beast» (Το Θηρίο). Το όχημα, το οποίο συγκαταλέγεται στα ασφαλέστερα κρατικά αυτοκίνητα παγκοσμίως, καταγράφηκε από το CNN TÜRK σε πρατήριο καυσίμων κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού.

Φωτ.: CNN Turk
Φωτ.: CNN Turk

Το «The Beast» έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και διαθέτει βαριά θωράκιση, αλεξίσφαιρα κρύσταλλα και προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ώστε να προστατεύει τον Αμερικανό πρόεδρο ακόμη και σε περίπτωση επίθεσης. Η αξία του εκτιμάται ότι αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Στο προεδρικό κομβόι συμμετέχουν επίσης αρκετά πανομοιότυπα θωρακισμένα οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας και αποπροσανατολισμού, ώστε να μην είναι εύκολο να εντοπιστεί το όχημα στο οποίο επιβαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Φωτ.: Reuters
Φωτ.: Reuters

Παράλληλα, στο αεροδρόμιο της Άγκυρας προσγειώθηκε αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τα οχήματα της προεδρικής συνοδείας, καθώς και τμήματα του προεδρικού ελικοπτέρου που θα χρησιμοποιηθεί κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.

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Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Τουρκία ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Άγκυρα ΝΑΤΟ Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ

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