Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 15χρονης από το Αγρίνιο, την ώρα που οι οκτώ κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή αύριο, Κυριακή (29/11).

Μεγάλα ερωτήματα προκαλούνται σχετικά με τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τις καταγγελίες που είχαν διαβιβαστεί στις Αρχές ήδη από το 2020, αφού στελέχη της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου είχαν επισκεφθεί το σπίτι όπου διέμενε η ανήλικη, έπειτα από ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ωστόσο δεν είχαν εντοπίσει στοιχεία που να τους ανησυχίσουν.

Το 2024 ακολούθησε νέα αναφορά προς τις αρμόδιες Αρχές, αυτή τη φορά για τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης, η οποία τότε ήταν 13 ετών. Από την πλευρά της, η Αστυνομία υποστηρίζει ότι δεν είχε λάβει στο παρελθόν σχετική εισαγγελική παραγγελία για την υπόθεση του παιδιού.

Άγνοια δηλώνει ο πατέρας – Έχει απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 15χρονη φέρεται να υφίστατο σεξουαλική κακοποίηση από την ηλικία των 11 ετών, με τη μητέρα της να είχε ρόλο οργανωτή για τις συναντήσεις της ανήλικης με άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, έναντι χρηματικής αμοιβής. Αναφορές κάνουν λόγο πως τα χρήματα που λάμβανε η μητέρα προορίζονταν για την αγορά κάνναβης.

Από την πλευρά του, ο πατέρας μέσω του συνηγόρου του, δηλώνει άγνοια για όσα καταγγέλλονται σε βάρος του. Είχε, ωστόσο, απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της συζύγου του, για τα οποία είχε φυλακιστεί το 2020, ενώ νέα καταγγελία είχε υποβληθεί σε βάρος του το 2025.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η 15χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν βιασμό, ωστόσο εντοπίστηκαν άλλου είδους βλάβες.

Η καθοριστική παρέμβαση γείτονα – Έδιναν φαγητό στην ανήλικη

Καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης ήταν η συμβολή ενός 47χρονου γείτονα, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, φρόντιζε την ανήλικη, παρέχοντάς της μεταξύ άλλων και φαγητό, καθώς το κορίτσι ήταν υποσιτισμένο.

Η 15χρονη τούς εμπιστεύτηκε και μίλησε για όσα φέρεται να βίωνε τα τελευταία χρόνια, με τον 47χρονο να την ενθαρρύνει να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές.

Στις 21 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ την επομένη, στις 22 Νοεμβρίου, η ανήλικη μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, όπου, με την υποστήριξη ψυχολόγου, κατέθεσε για όσα φέρεται να υφίστατο.

Σε καθεστώς προστασίας η 15χρονη

Η 15χρονη έχει απομακρυνθεί, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, από το οικογενειακό της περιβάλλον και βρίσκεται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Αγρινίου, λαμβάνοντας παράλληλα την απαραίτητη υποστήριξη από στελέχη του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για, κατά περίπτωση, ενδοοικογενειακή βία, μαστροπεία, ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκου και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθεί το σύνολο της υπόθεσης και να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενοι