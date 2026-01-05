Αγνοούμενες αποσκευές: Tι δικαιούσαι και ποιος πληρώνει – Tι ισχύει ειδικά για AEGEAN

Το μπλακ άουτ στο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών δεν προκάλεσε μόνο καθυστερήσεις και αναστάτωση. Άφησε πίσω του ένα σοβαρό επιχειρησιακό αποτύπωμα: περίπου 2.000 αποσκευές αγνοούνται, με εκατοντάδες επιβάτες να προσγειώνονται κανονικά και να φεύγουν… χωρίς βαλίτσα. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα: τι ισχύει, ποιος ευθύνεται και τι μπορεί πραγματικά να διεκδικήσει ο ταξιδιώτης;

Πότε μια αποσκευή θεωρείται καθυστερημένη και πότε χαμένη

Καθυστερημένη αποσκευή: δεν παραδίδεται με την πτήση, αλλά εντοπίζεται και παραδίδεται αργότερα.

Χαμένη αποσκευή: αν δεν εντοπιστεί εντός 21 ημερών, θεωρείται επισήμως χαμένη.

Κατεστραμμένη αποσκευή: παραδίδεται με εμφανείς φθορές.

Στην υπόθεση του μπλακ άουτ, οι περισσότερες βαλίτσες θεωρούνται –προς το παρόν– καθυστερημένες ή αγνοούμενες, όχι οριστικά χαμένες.

Το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα

Αν η βαλίτσα δεν εμφανιστεί στον ιμάντα:

δηλώνεις άμεσα το πρόβλημα στο γραφείο αποσκευών,

συμπληρώνεις PIR (Property Irregularity Report),

κρατάς τον αριθμό αναφοράς, το boarding pass και το απόκομμα αποσκευής.

Αν φύγεις από το αεροδρόμιο χωρίς δήλωση, πρακτικά αυτοϋπονομεύεις την υπόθεσή σου. Χωρίς PIR, δεν «τρέχει» τίποτα.

Ποιος έχει την ευθύνη

Ακόμη κι αν το πρόβλημα ξεκίνησε από γενική βλάβη ή blackout, την ευθύνη φέρει η αεροπορική εταιρεία και όχι το αεροδρόμιο. Το πλαίσιο καθορίζεται από τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, η οποία ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές αεροπορικές.



Με απλά λόγια: το «έπεσε το σύστημα» δεν απαλλάσσει την εταιρεία από τις υποχρεώσεις της απέναντι στον επιβάτη.

Τι προβλέπει ειδικά η AEGEAN

Σύμφωνα με την επίσημη πολιτική της εταιρείας:

Αν η αποσκευή καθυστερήσει

Ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει επιστροφή εξόδων πρώτης ανάγκης (ρούχα, είδη υγιεινής κ.λπ.).

Η επιστροφή γίνεται μόνο με αποδείξεις και μόνο για εύλογες δαπάνες.

Δεν πρόκειται για αποζημίωση ταλαιπωρίας, αλλά για κάλυψη πραγματικών εξόδων.

Αν η αποσκευή δεν βρεθεί εντός 21 ημερών

Θεωρείται επισήμως χαμένη.

Ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωση έως περίπου 1.600 ευρώ, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια της Σύμβασης του Μόντρεαλ. Απαιτείται περιγραφή περιεχομένου και –όπου είναι δυνατό– αποδείξεις αξίας.

Εφόσον η αποσκευή σας καθυστερήσει να σας παραδοθεί πέραν του 24ώρουκαι είστε εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής σας, δικαιούστε αποζημίωση για εύλογα έξοδα πρώτης ανάγκης, όπως είδη προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, εσώρουχα και βασική ανάγκη ένδυσης.



Το ποσό αποζημίωσης βασίζεται στα πραγματικά έξοδα και στις υποβληθείσες αποδείξεις. Υπολογίζεται για κάθε ημέρα χωρίς τις αποσκευές σας και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία θέσης ταξιδιού:

Έως €40/ημέρα για επιβάτες στην Economy Class

Έως €60/ημέρα για επιβάτες Business Class και Gold μέλη Miles+Bonus

Τι δεν καλύπτεται πλήρως

Πολύτιμα αντικείμενα, κοσμήματα, laptop ή μετρητά, αν δεν έχουν δηλωθεί ειδικά.

Αντικείμενα που ξεχάστηκαν στην καμπίνα.

Υπερβολικές ή ατεκμηρίωτες απαιτήσεις.

Με απλά λόγια: αν είχες μέσα στη βαλίτσα τη «ζωή σου όλη» χωρίς δήλωση, η αποζημίωση θα έχει ταβάνι.

Τι αλλάζει (ή δεν αλλάζει) λόγω μπλακ άουτ

Το blackout δεν αναιρεί τα δικαιώματα των επιβατών για αποσκευές. Μπορεί να επηρεάζει τις καθυστερήσεις πτήσεων, όχι όμως την ευθύνη της αεροπορικής για τις βαλίτσες που παρέλαβε στο check-in και δεν παρέδωσε στον ιμάντα.



Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Οι κανόνες υπάρχουν, αλλά η διαδικασία είναι αργή, γραφειοκρατική και απαιτεί επιμονή από τον επιβάτη.

Το πραγματικό πρόβλημα

Οι αγνοούμενες αποσκευές μετά το μπλακ άουτ δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ατύχημα. Είναι ζήτημα:

αντοχής των υποδομών,

ετοιμότητας διαχείρισης κρίσεων,

και τελικά εμπιστοσύνης του επιβάτη.

Γιατί ο ταξιδιώτης μπορεί να αντέξει μια καθυστέρηση. Αλλά δύσκολα αντέχει να περιμένει μέρες για μια βαλίτσα, ακούγοντας γενικόλογες απαντήσεις.

Συμπέρασμα

Αν η αποσκευή σου αγνοείται:

δήλωσε το πρόβλημα αμέσως,

κράτα αποδείξεις,

και μην επαναπαύεσαι σε «θα σας καλέσουμε».

Τα δικαιώματα υπάρχουν. Το στοίχημα, ειδικά μετά από τέτοια περιστατικά, είναι να μη μείνουν… στις αποσκευές που δεν έφτασαν ποτέ.