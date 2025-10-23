Άγνωστος Στρατιώτης: Δένδιας «συντονίζει», Χρυσοχοΐδης «φυλάει» και ο Δούκας εύχεται «καλή τύχη»

Με «καυτή πατάτα» μοιάζει η ευθύνη για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου που ψήφισε η κυβέρνηση για τη λειτουργία και την προστασία του Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Με μια αρκετά λιτή ανακοίνωση, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε για τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε σήμερα ο Νίκος Δένδιας με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Χάρη Δούκα, καθώς ο νέος νόμος μεταβιβάζει πλέον την αρμοδιότητά για την επίβλεψη και την προστασία του μνημείου στην Μεσογείων.

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τη χρήση της λέξης «συντονισμός» να είναι χαρακτηριστική για το πώς θα εφαρμόζεται η νέα κυβερνητική ρύθμιση.

Χρυσοχοΐδης: Η ευθύνη για την ασφάλεια στο μνημείο ανήκει σε εμάς

«Η ευθύνη για την ασφάλεια και την τάξη στην περιοχή και την εφαρμογή του Νόμου είναι της Αστυνομίας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (23/10), σε ερώτηση για την εφαρμογή του νόμου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Διανύουμε μια περίοδο πολιτικών εντάσεων και όταν υπάρχουν τέτοιες εντάσεις, τότε, ταυτόχρονα, δημιουργούνται γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα και διάφορες «μάχες». Νομίζω, όμως, ότι αυτή η «μάχη» δεν έχει αντικείμενο», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Κάποιοι κάθε φορά είναι αποφασισμένοι στο όνομα των επιδιώξεών τους να διαλύσουν τη χώρα. Οι νόμοι γίνονται για να εφαρμόζονται. Πάντα στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της δημοκρατικής ευαισθησίας. Και της ευαισθησίας απέναντι σε μια σειρά γεγονότα, όπως είναι τα Τέμπη, ένα τόσο σκληρό γεγονός με την απώλεια τόσων ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα εφαρμοστεί και ο Νόμος», υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας το Πολίτη.

Δούκας: «Αποκλειστικά» στην κυβέρνηση η αρμοδιότητα

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας φαίνεται πως δεν αναγνωρίζει πλέον καμία αρμοδιότητα για την επόμενη μέρα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα social media για την συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια, ο δήμαρχος Αθηναίων, εύχεται με νόημα στην κυβέρνηση «καλή τους τύχη».

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», σημειώνει ο Χάρης Δούκας κα τονίζει «Καλή τους τύχη».