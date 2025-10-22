Άγνωστος Στρατιώτης: Εφαρμογή του νόμου υπό πίεση και «σκιές» στις σχέσεις του Μαξίμου με τον Δένδια

Σκληρή πολιτική κόντρα με ενδιαφέρουσες ενδοκυβερνητικές προεκτάσεις είχε το χθεσινό «μενού» στη Βουλή, όπου ο πρωθυπουργός παρενέβη εισηγούμενος την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Εν μέσω οξείας πόλωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ρύθμιση «εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας» και διεμήνυσε ότι «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερός χώρος, που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κόμμα, οργάνωση ή πρόσωπα, είναι τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα». Επιχειρώντας, μάλιστα, να εκθέσει τις ακραίες φωνές εντός και εκτός Κοινοβουλίου ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο» και συμπλήρωσε ότι «το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες».

Αργότερα, κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι ο πρωθυπουργός προέβη σε μία ενωτική ομιλία απευθυνόμενος προς όλους τους πολίτες εν αντιθέσει με τη διχαστική ρητορική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Στο στόχαστρο του πρωθυπουργού βρέθηκε πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ το οποίο κατηγόρησε ότι έγινε εκ νέου ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σε αυτό το πλαίσιο χαρακτήρισε την πολιτική γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη ακατανόητη καλώντας το Νίκο Ανδρουλάκη να αναθεωρήσει τη στάση του και να συνταχθεί με την πλειοψηφία των πολιτών.

Στα αξιοσημειώτα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προς τους συγγενείς των θυμάτων σημειώνοντας με νόημα ότι «οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά». Μάλιστα και αφού διερωτήθηκε «εάν έγιναν οι εκταφές» τόνισε προς τους συγγενείς των θυμάτων «αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης».

«Σκιές» στις σχέσεις Μαξίμου - Δένδια

Η επίμαχη τροπολογία υπεγράφη από 7 Υπουργούς, ωστόσο, η απουσία από τη Βουλή του επισπεύδοντα Υπουργού Άμυνας, ανατροφοδότησε τη φημολογία των προηγούμενων ημερών περί δυσφορίας του Νίκου Δένδια και διαφοροποίησης του από την επίσημη κυβερνητική γραμμή, κάτι, που υποστήριξαν στις παρεμβάσεις τους πολιτικοί αρχηγοί, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος. Αρχικώς γνωστοποιήθηκε ότι ο κ. Δένδιας εκπροσωπούσε την ίδια ώρα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας τον πρωθυπουργό στην εκδήλωση της παρουσίασης της επετειακής έκδοσης του ΓΕΣ με τίτλο «Ημερολόγιο επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου 1940-41, λίγα μέτρα πιο μακριά στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Πάντως, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω γραπτής του δήλωσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή με ορισμένες από τις αποστροφές του να δίνουν την αίσθηση ότι εξακολουθεί να τηρεί προσεκτικές αποστάσεις από την τακτική του Μεγάρου Μαξίμου στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Νίκος Δένδιας επικαλέστηκε πρόσφατη δήλωση του ΠτΔ για το θέμα, στην οποία ορισμένοι δεν διέκριναν απόλυτη ταύτιση με το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε με νόημα ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Έμπειροι πολιτικοί αναλυτές σημείωναν ότι η αποστροφή του πως «το Μνημείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων» επιδέχεται πολλών ερμηνειών ενώ έχει τη σημασία του ότι επέλεξε να τονίσει ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα».

Λίγο αργότερα από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, τόνιζε ότι «δεν υπάρχει ρήγμα στην Κυβέρνηση» απαντώντας στις αιτιάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κυβερνητικά στελέχη επιχειρούσαν να υποβαθμίσουν το θέμα λέγοντας ότι το θέμα είναι οι απαντήσεις που έδωσε ο πρωθυπουργός έναντι της διχαστικής στάσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Κυβερνητικές πηγές άφηναν να εννοηθεί ότι το κρίσιμο πλέον είναι η εφαρμογή της συγκεκριμένης τροπολογίας σημειώνοντας ότι «από τη στιγμή, που ( η τροπολογία ) θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή τους». Τα ίδια πρόσωπα επισήμαιναν άλλωστε ότι «έχουμε από τη μια τη Νέα Δημοκρατία, που κατέβηκε στη Βουλή συγκροτημένα με 7 συναρμόδια υπουργεία να δείχνουν εμπράκτως τη στάση τους συνυπογράφοντας την σχετική τροπολογία. Και από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιδίδονταισε μια τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας».