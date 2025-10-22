Άγνωστος Στρατιώτης: Η «αβλαβής διέλευση» του Δένδια

Η στήλη είχε πάρει από νωρίς θέση για το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη: Ορθή απόφαση, λάθος το timing.

Και επειδή το ένα λάθος συνήθως φέρνει το άλλο, για την κυβέρνηση ολοκληρώθηκε το παζλ με τη χθεσινή γενική εικόνα που δόθηκε προς τους πολίτες αλλά και την αντιπολίτευση:

Ο Νίκος Δένδιας δεν ήταν στην Ολομέλεια αλλά λίγα μέτρα παρακάτω στη Μεγάλη Βρετανία όπου εκπροσωπούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση που δεν ξέρω εάν σε άλλες συνθήκες θα πήγαινε ο Δαβάκης.

Ο υπουργός της Άμυνας κάνει γραπτή δήλωση και μετά το Μαξίμου φροντίζει να υπενθυμίσει πως όσοι έχουν την αρμοδιότητα θα φροντίσουν κιόλας για την εφαρμογή του νόμου. Ωραία εικόνα.

Και εντάξει το καταλάβαμε. Η «αβλαβής διέλευση» που επιχείρησε ο Νίκος Δένδιας για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη ήταν μια καθαρή πολιτική επιλογή. Αλλά ακόμη και στις «αβλαβείς διελεύσεις» αποκλείεται να μην «βραχείς».



Για την αντιπολίτευση, ούτε λόγος να γίνεται. Κρατώ την εικόνα του Σωκράτη Φάμελλου που έβγαλε το σακάκι, φόρεσε το δερμάτινο μπουφάν του κατέβηκε αμέσως στον Άγνωστο Στρατιώτη για να περισώσει άραγε τι;

Όλα λάθος.

Όχι τίποτα άλλο, σκέφτομαι και τον Σκέρτσο που θα θέλει να διαδηλώσει κάπου, κάποτε, για κάτι και δεν θα μπορεί. Αλλά και πάλι, βγήκε από τους πρώτους να υπερασπιστεί την τροπολογία. Τυχαίο θα ήταν.