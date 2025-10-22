Άγνωστος Στρατιώτης: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία - Στη βουλή ο Δένδιας, «καρφί» από Γεωργιάδη

Με 159 θετικές ψήφους «πέρασε» η τροπολογία για την προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, σε σύνολο 293 ψηφισάντων, την κυβερνητική ρύθμιση υπερψήφισαν 159 βουλευτές, ενώ την καταψήφισαν 134 βουλευτές από την αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με την τροπολογία, στο χώρο μπροστά από το Μνημείο, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της πλατείας Συντάγματος, απαγορεύεται: «η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του», καθώς και «η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου, η πραγματοποίηση οποιαδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης».

Όπως επισημαίνεται, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων. Επισημαίνεται δε πως για τη τήρηση της δημόσιας τάξης, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εκτός της ΝΔ, την κυβερνητική τροπολογία υπερψήφισαν και οι ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες, βουλευτές Κωνσταντίνος Φλώρος, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Γιώργος Ασπιώτης.

Από την ονομαστική ψηφοφορία απείχε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, όπως και οι ανεξάρτητοι Μάριος Σαλμάς, Γιάννης Κόντης και Παύλος Σαράκης.

Στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αποσυνδέσει τη συζήτηση από τα ενδοκυβερνητικά, σημειώνοντας ωστόσο πως θα περιμένει πρόταση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για «την ανάδειξη και την προστασία του μνημείου».

Νέο «καρφί» Άδωνι για Δένδια

Ο Νίκος Δένδιας πήγε σήμερα στη Βουλή για να ψηφίσει στην ονομαστική ψηφοφορία και μάλιστα ευδιάθετος βρέθηκε σε νεοδημοκρατικό «πηγαδάκι» πριν μπει στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή λίγο πριν από την ονομαστική ψηφοφορία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Τη στάση του κ. Δένδια «καυτηριάσε» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Σε πηγαδάκι στην είσοδο της Βουλής, παρουσία των «γαλάζιων» Νίκου Παναγιωτόπουλου και Βασίλη Υψηλάντη, αλλά και με αρκετούς δημοσιογράφους να βρίσκονται ακριβώς δίπλα, σε απόσταση αναπνοής, ο υπουργός Υγείας έριξε το βέλος του.



«Με ρωτάνε εάν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα…σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς θα ερχόμουν και με τα πόδια!», είπε ο υπουργός Υγείας, σπάζοντας με αυτό τον τρόπο τη σιωπή που είχε επιλέξει να κρατήσει για το ζήτημα, έστω και για μια ημέρα.