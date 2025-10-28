«Αγώνας δρόμου» για το IRIS –Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη στις επιχειρήσεις

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την 1η Νοεμβρίου – ημερομηνία–ορόσημογια την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS από όλα τα καταστήματα της χώρας – η αγορά παραμένει σε… κατάσταση συναγερμού.

Παρά τις συνεχείς δοκιμές και τις πιέσεις από τις τράπεζες και τους acquirers, τεχνικά προβλήματα και αστοχίες στη διασύνδεση εξακολουθούν να «φρενάρουν» την εφαρμογή του μέτρου.



Έτσι το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την παράταση της έναρξης εφαρμογής, κατά ένα μήνα και συγκεκριμένα από 1ης Δεκεμβρίου αντί 1ης Νοεμβρίου. Η παράταση αποφασίστηκε , για λόγους ομαλής προσαρμογής όλων των επιχειρήσεων στην νέα υπηρεσία άμεσων πληρωμών IRIS από πελάτες σε επιχειρήσεις και προστέθηκε στο άρθρο 46 του φορολογικού νομοσχεδίου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» το οποίο κατατέθηκε χθες για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Τεχνικά εμπόδια λίγο πριν την εκκίνηση

Από την 1η Νοεμβρίου, κάθε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα – από σούπερ μάρκετ έως πολυκατάστημα – οφείλει να δέχεται πληρωμές μέσω IRIS, πέρα από τις κάρτες και τα μετρητά.

Όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: οι υποδομές δεν είναι έτοιμες.

Οι δοκιμές δείχνουν αστάθειες στα τραπεζικά συστήματα και καθυστερήσεις στη σύνδεση των POS με την πλατφόρμα του IRIS , με αποτέλεσμα η αγορά να κινείται στα τυφλά.

Αν δεν δοθεί παράταση, από την 1η Νοεμβρίου όποιος δεν συμμορφωθεί κινδυνεύει με τσουχτερά πρόστιμα – ένα οικονομικό ρίσκο που καμία επιχείρηση δεν θέλει να αναλάβει.

Επιμελητήρια σε συναγερμό – «Η αγορά δεν είναι έτοιμη»

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ζήτησαν επισήμως αναβολή.

«Η αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη. Δεν μπορεί να τιμωρείται μια επιχείρηση για κάτι που δεν ελέγχει», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου , ζητώντας «μια λογική παράταση».

Ανάλογο αίτημα υπέβαλε και ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, προειδοποιώντας ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα χωρίς δική τους ευθύνη.



Ακόμη και οι λογιστές και οι τεχνικοί του κλάδου επιβεβαιώνουν τις ελλείψεις: τα συστήματα δεν είναι έτοιμα να «σηκώσουν» το βάρος της καθολικής εφαρμογής.

Το κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις

Η αναβάθμιση POS και λογισμικού κοστίζει από 500 έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση – ποσό διόλου αμελητέο για μικρά νομικά πρόσωπα.

«Το κράτος πρέπει να στηρίξει την ψηφιακή μετάβαση, όπως έκανε με τα POS», υπογραμμίζει ο Χατζηθεοδοσίου.



Στο ίδιο μήκος κύματος και η ΣΑΑΠΠ (αρτοποιοί Αττικής), που ζητά ανάσα προσαρμογής:

«Ο κλάδος μας πιέζεται ήδη από υψηλά κόστη και ενεργειακές επιβαρύνσεις. Χρειαζόμαστε χρόνο για να περάσουμε ομαλά στη νέα ψηφιακή εποχή».



Οι τελικές αποφάσεις για το αν θα δοθεί τελικά παράταση αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Το IRIS κερδίζει έδαφος

Παρά τις δυσκολίες, το IRIS έχει ήδη μπει στη ζωή εκατομμυρίων πολιτών:

πάνω από 4 εκατομμύρια χρήστες και 560.000 επαγγελματίες πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω του συστήματος. Τα όρια παραμένουν στα 500 ευρώ ανά συναλλαγή – είτε πρόκειται για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών είτε για πληρωμές προς επαγγελματίες – με ημερήσιο πλαφόν 1.000 ευρώ.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν η τεχνολογία και η αγορά θα σταθούν στο ύψος της... ψηφιακής πρόκλησης.