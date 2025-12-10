Αγωνία για γιοτ που αναχώρησε από το Ισραήλ με προορισμό την Κρήτη - Χάθηκε η επικοινωνία

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο για ένα γιοτ που αναχώρησε από το Ισραήλ με προορισμό την Κρήτη πριν από μία εβδομάδα. Τα ίχνη του έχουν εξαφανιστεί εδώ και μερικά 24ωρα και οι κυπριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 ότι ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας.



Το ιδιωτικό σκάφος απέπλευσε από το ισραηλινό λιμάνι Ασντόντ στις 2 Δεκεμβρίου με προορισμό την Κρήτη και η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του ήταν στις 8 Δεκεμβρίου, σε απόσταση περίπου 89 μιλίων από την Πάφο, νοτιοδυτικά της Κύπρου, τόνισε το κυπριακό Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (ΚΝΕΔ).



Έχει διαταχθεί ήδη έρευνα για το πώς επιτράπηκε ο απόπλους καθώς υπήρχαν προειδοποιήσεις για την καταιγίδα που πλησίαζε. Σημειώνεται πως το σκάφος δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου.



«Τα σκάφη που επιχειρούν στην περιοχή έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στην έρευνα», υπογράμμισε το ΚΝΕΔ, προσθέτοντας ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα αναπτυχθεί και αεροπορική υποστήριξη.



Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πιστεύεται ότι τέσσερα άτομα επέβαιναν στο πλοίο. Τρεις από τους τέσσερις αγνοουμένους είναι Άραβες Ισραηλινοί από την πόλη Σίμπλι Ουμ αλ Γκανέμ στη νότια Γαλιλαία, ενώ ο τέταρτος, ο καπετάνιος είναι από τη Χάιφα.



Η εξαφάνιση του γιοτ συνέπεσε με την άφιξη της καταιγίδας Byron στην περιοχή. Η καταιγίδα περιπλέκει τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι οποίες θα συνεχιστούν «για όσο χρειαστεί», σύμφωνα με το ΚΝΕΔ.



Η Κύπρος διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και συντονίζει τακτικά επιχειρήσεις που αφορούν χώρες της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ