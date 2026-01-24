Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της

Αγωνία προκαλεί η κατάσταση της 6χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγία Σοφία, καθώς η υγεία της παρουσίασε επιδείνωση μετά από επιπλοκές γρίπης. Το παιδί έχει διαγνωστεί με εγκεφαλίτιδα, διασωληνώθηκε και οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η 6χρονη μεταφέρθηκε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και σημάδια αφυδάτωσης. Είχε επιστρέψει από το σχολείο με έντονη αδιαθεσία, ενώ το αρχικό τεστ ήταν αρνητικό. Ωστόσο, ο πυρετός δεν υποχωρούσε και το βράδυ της Πέμπτης η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία, γεγονός που οδήγησε στη διασωλήνωσή της.



«Η μικρή, την ώρα που έτρωγε, άρχισε να μη νιώθει καλά. Οι γιατροί μας είπαν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα. Τη διασωλήνωσαν, έχει κάνει λοιμώξεις στον εγκέφαλο», δήλωσε η γιαγιά της μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Καλύτερη η κατάσταση του 3χρονου

Την ίδια ώρα, πιο ενθαρρυντικά είναι τα νέα για το τρίχρονο αγοράκι από την Κόρινθο που επίσης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων. Η κατάστασή του εμφανίζει βελτίωση και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες να μεταφερθεί σε απλή κλίνη.



Υπενθυμίζεται ότι το παιδί είχε μεταφερθεί στην Αθήνα με υψηλό πυρετό και δύσπνοια και κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του. Όπως ανέφερε ο διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κορίνθου, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, «το παιδί είχε νοσήσει περίπου 20-25 ημέρες νωρίτερα με Covid, γεγονός που επιβάρυνε την κλινική του εικόνα, ενώ η γρίπη ήρθε να βαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση».

Καμπανάκι από τους ειδικούς

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη γρίπη, καθώς οι εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο Action 24, «καθημερινά προσέρχονται περισσότερα από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις, ενώ πάνω από 50 εισάγονται για νοσηλεία. Η αύξηση ξεπερνά το 30%».

Η εικόνα, όπως επισημαίνουν οι γιατροί, καταδεικνύει τη σοβαρότητα της φετινής έξαρσης της γρίπης, με τα παιδιά να πληρώνουν βαρύ τίμημα.