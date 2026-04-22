Αγωνία για την Ελευθερία Γιακουμάκη: Την ψάχνουν στην περιοχή που αυτοκτόνησε ο πρώην σύντροφός της

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο, καθώς ο πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης (21/4) σε προαύλιο εκκλησίας, κοντά στον Προφήτη Ηλία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα από καραμπίνα στο κεφάλι, με τις Αρχές να θεωρούν ως επικρατέστερο ενδεχόμενο την αυτοκτονία.

Ο άνδρας είχε βρεθεί από νωρίς στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της 43χρονης, καθώς είχε προσαχθεί και είχε δώσει κατάθεση στην Ασφάλεια Ηρακλείου λίγες ώρες πριν εντοπιστεί νεκρός. Αστυνομικοί είχαν επίσης πραγματοποιήσει έρευνα στο σπίτι του το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη.

Κατά την εξέτασή του, οι αστυνομικοί φέρονται να διαπίστωσαν αμυχές στο πρόσωπο και στα χέρια του. Ο ίδιος, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, απέδωσε τα τραύματα αυτά σε πτώση από το μηχανάκι του, εξήγηση που εξετάστηκε από τις Αρχές.

Η 43χρονη, μητέρα τριών παιδιών, αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε αφήσει σημείωμα ότι θα έφευγε και θα επέστρεφε σύντομα, ωστόσο από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Το αυτοκίνητό της επίσης δεν έχει εντοπιστεί.

Οι έρευνες των Αρχών έχουν πλέον στραφεί με μεγαλύτερη ένταση στην ευρύτερη περιοχή όπου βρέθηκε ο νεκρός άνδρας, καθώς το τελευταίο στίγμα του κινητού της 43χρονης εξέπεμψε από κεραία στην κορυφή του Γιούχτα, η οποία βρίσκεται εντός της ακτίνας κάλυψης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας που συνδέθηκε το κινητό της το πρωί της Δευτέρας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις, η Πυροσβεστική και διασώστες, ενώ οι έρευνες εξελίσσονται σε δύσβατο ανάγλυφο με χαράδρες και απομονωμένα σημεία. Το κλίμα στο Ηράκλειο παραμένει βαρύ, με την αγωνία της οικογένειας να κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες χωρίς να έχει εντοπιστεί η 43χρονη.