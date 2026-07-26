Αγωνία για την εξαφάνιση 75χρονης στα Χανιά - Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στα Χανιά για την εξαφάνιση 75χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026 από την περιοχή της Νέας Χώρας. Για την υπόθεση ενεργοποιήθηκε το Silver Alert, καθώς η ζωή της εκτιμάται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, η Αιμιλία Γεωργαλάκη, 75 ετών, έφυγε από το σπίτι της με προορισμό κοντινή εκκλησία, ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ, με αποτέλεσμα οι οικείοι της να δηλώσουν την εξαφάνισή της.

Η αγνοούμενη έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,62 μέτρα και αδύνατη σωματική διάπλαση. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρο υφασμάτινο παντελόνι με λευκά σχέδια, σκούρα μπλε κοντομάνικη μπλούζα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πάσχει από άνοια, βαδίζει γρήγορα και είναι σε θέση να θυμάται μόνο το όνομά της και το όνομα της κόρης της, γεγονός που καθιστά τον άμεσο εντοπισμό της ακόμη πιο επιτακτικό.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ενημερώθηκε από τους συγγενείς της το βράδυ της 25ης Ιουλίου 2026 και, αφού ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προχώρησε στην ενεργοποίηση του Κοινωνικού Συναγερμού Silver Alert, καλώντας πολίτες και αρμόδιες Αρχές να συνδράμουν στις έρευνες.