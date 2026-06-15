Αγωνία για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά: «Εμπλέκεται κάποιος», λέει ο αδερφός της

Αγωνία επικρατεί για την τύχη της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες στα Χανιά της Κρήτης.

Η 45χρονη εξαφανίστηκε το Σάββατο 30 Μαΐου στο Βαρύπετρο Χανίων, όπου είχε πάει για να επισκεφτεί τους γονείς της και να κλείσει κάποιες οικονομικές εκκρεμότητές της.

Από εκείνη την ημέρα δεν την έχει δει κανείς και οι μέχρι τώρα έρευνες των Αρχών έχουν αποβεί άκαρπες.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», ο αδερφός της 45χρονης ανέφερε πως δεν γνώριζε εάν η Σταυρούλα είχε διαφορές με κάποιο πρόσωπο, ωστόσο εκφράζει την πεποίθηση ότι στην υπόθεση εξαφάνισής της εμπλέκεται τρίτο άτομο.

«Η Σταυρούλα έμενε μόνη της στα Χανιά, δούλευε. Δεν είχαμε καθημερινή επικοινωνία μαζί της, ούτε εγώ ούτε οι γονείς μας», είπε, σχετικά με τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να δηλώσει την εξαφάνισή της.

πηγή: «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Δεν γνωρίζω αν είχε κόντρα με κάποιον», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι με την αδερφή του είχαν μόνο κάποιες διαφωνίες σε σχέση με τη φροντίδα των γονιών τους.

«Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να είχε εξαφανιστεί με τέτοια ‘επιτυχία’ μόνη της. Κάποιος έχει επωφεληθεί ή την έχει βοηθήσει να το κάνει αυτό», σημείωσε ο αδερφός της 45χρονης.

«Είχε μέχρι και ρούχα απλωμένα στην απλώστρα έξω, σαν να είχε σκοπό να γυρίσει άμεσα».

«Δεν υπάρχει καμία οικονομική διαφορά στην οικογένεια, τα κληρονομικά είναι λυμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.