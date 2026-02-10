Αγωνία για το κοριτσάκι στην Καλλιθέα - Γιατί την «έσωσε» το κρύο νερό στο σιντριβάνι

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για την πορεία της υγείας του κοριτσιού 2,5 ετών που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, καθώς διανύει το δεύτερο κρίσιμο 24ωρο νοσηλείας.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Κύπρου, όταν το παιδί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, διέφυγε της προσοχής των γονιών του και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, όπου παρέμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Η πτώση προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους. Για περίπου 40 λεπτά πραγματοποιούνταν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, το κρύο νερό βοήθησε ώστε να μην δημιουργηθεί οίδημα στο κεφάλι της ανήλικης.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα»: «Όταν ανέβηκα να πάρω κάτι στο σπίτι και κατέβηκα στο αυτοκίνητό μου, είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου. Ο μάγειρας από το καφέ προσπαθούσε να την επαναφέρει, ακούγονταν κλάματα και φωνές. Μία κυρία είχε καλέσει το 166, ενώ περιπολικό ήρθε αμέσως».

Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο άμεσα, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την υγεία της.

Βίντεο από τη χθεσινή μεταφορά του 2 χρόνου με το περιπολικό στο νοσοκομείο. Μπροστά ανοίγουν το δρόμο δίκυκλα της ΕΛΑΣ pic.twitter.com/w8ppFajZvM — Flash.gr (@flashgrofficial) February 9, 2026

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε πως μεσολάβησαν περίπου 10 λεπτά από τη στιγμή που το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του μέχρι που βρέθηκε αναίσθητο στο σιντριβάνι. «Όταν φύγει ένα παιδί και είσαι στην καφετέρια, σημαίνει ότι είχες το μυαλό σου στον καφέ και στο κινητό και όχι στο παιδί», τόνισε.

Οι γονείς, 26 ετών ο πατέρας και 23 η μητέρα, έχουν προσαχθεί και κρατούνται στο Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας με κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.