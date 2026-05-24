Αγωνία για τον Μάριο Οικονόμου: Άσχημα τα νέα από τη μαγνητική - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Άσχημα είναι τα νέα για τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, Μάριο Οικονόμου, καθώς η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε το πρωί της Κυριακής έδειξε ότι δεν έχει απορροφηθεί το αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τραυματίστηκε σοβαρά χθες Σάββατο (23/5) μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Ιωάννινα, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε «καρφώθηκε» σε Ι.Χ. που φέρεται να έκανε αναστροφή.

Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, με τους θεράποντες ιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, με τις επόμενες ώρες να κρίνονται ως ιδιαίτερα κρίσιμες.

Έκκληση από την Τροχαία για μάρτυρες του τροχαίου

Το μεσημέρι της Κυριακής η Διεύθυνση Τροχαίας Ιωαννίνων, εξέδωσε ανακοίνωση και ζητά βοήθεια από τους πολίτες, που μπορεί να είδαν τι συνέβη καθώς ο μοναδικός μάρτυρας είναι ο 63χρονος εμπλεκόμενος οδηγός του ΙΧ.

«Το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50', στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583».

Η οργισμένη ανάρτηση γιατρού

Μια οργισμένη ανάρτηση για το τροχαίο έκανε γιατρός που εργάζεται στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

«Πριν μερικές ημέρες αναφέρθηκα στην επικινδυνότητα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το Χατζηκώστα και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς σήμερα ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται διασωληνωμένος με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του επειδή κάποιος έκανε αναστροφή», έγραψε στο Facebook ο χειρουργός, Φίλιππος Σιάκας.

«Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα επειδή κωφεύει ο Δήμος για να προλάβει αυτού του είδους τα ατυχήματα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.