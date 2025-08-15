Σπορ Βοσνία Eurobasket Μπάσκετ

Αγωνία για τους Βόσνιους: Ο Μούσα χειρουργήθηκε και είναι αμφίβολος για το EuroBasket

Ο Ντζάναν Μούσα χειρουργήθηκε στην κοιλιακή χώρα και η συμμετοχή του στο EuroBasket έχει τεθεί σε έντονη αμφισβήτηση.

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο ηγέτης της εθνικής ομάδας της Βοσνίας, Ντζάναν Μούσα, μετά από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα που παρουσίασε πριν από δύο ημέρες. Ο παίκτης της Ντουμπάι BC μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Μόναχο, όπου οι ιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Radio Sarajevo, η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της ανάρρωσης. Ο Μούσα αναμένεται να επιστρέψει στη Βοσνία το Σάββατο (16/8), προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ της Εθνικής.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Βοσνίας αλλά και του συλλόγου του παίκτη. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του περιβάλλοντός του, ο πρώην φόργουορντ της Ρεάλ εκφράζει έντονη επιθυμία να δώσει το «παρών» στο EuroBasket 2025, εφόσον η αποθεραπεία του το επιτρέψει. Ωστόσο, η συμμετοχή του στο τουρνουά παραμένει αβέβαιη.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει κληρωθεί στον Γ' Όμιλο του EuroBasket, που θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο, μαζί με την οικοδέσποινα Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γεωργία, την Ισπανία και την Ιταλία. Στο μεταξύ, η εθνική ομάδα της Βοσνίας αναχώρησε σήμερα για το Βέλγιο, όπου θα λάβει μέρος σε προπονητικό τουρνουά με αντιπάλους τη Μεγάλη Βρετανία και τους Βέλγους.

