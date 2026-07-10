Αγωνία για βρέφος 10 μηνών στη Ρόδο: Πνίγηκε με την τροφή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα

Στο νοσοκομείο της Αθήνας διακομίστηκε εσπευσμένα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο υπέστη πνιγμονή από τροφή και μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Ρόδου .

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν λίγο μετά τις 23:00 το βρέφος έφτασε στα Επείγοντα του νοσοκομείου, με τους γιατρούς να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιατρικό προσωπικό κατάφερε ύστερα από δύσκολη προσπάθεια να αφαιρέσει το κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό του μωρού.

Παρά την επιτυχή παρέμβαση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους παρέμεινε κρίσιμη, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για την οργάνωση επείγουσας αεροδιακομιδής.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου αναμένεται να συνεχιστεί η νοσηλεία του και η παρακολούθησή του από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό