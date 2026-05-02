Αγωνία για βρέφος στη Σκόπελο: Διακομίσθηκε σε νοσοκομείο του Βόλου - Φόβοι ότι ήπιε ποντικοφάρμακο

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (1/5) για τη διακομιδή βρέφους μόλις 19 μηνών από τη Σκόπελο στον Βόλο, έπειτα από σοβαρή υποψία κατάποσης επικίνδυνης ουσίας, κινητοποιώντας άμεσα υγειονομικές και λιμενικές αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν έντονα όταν εκτίμησαν ότι το βρέφος ενδέχεται να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί, αξιολογώντας την κατάσταση, έκριναν επιβεβλημένη τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου για εξειδικευμένο έλεγχο.

Δύσκολη επιχείρηση λόγω καιρού

Η μεταφορά εξελίχθηκε σε επιχείρηση υψηλής δυσκολίας, καθώς αρχικά επιχειρήθηκε με ιδιωτικό σκάφος. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της διαδρομής, οδηγώντας σε αναγκαστική επιστροφή.

Τελικά, με τη συνδρομή δεύτερου πλωτού μέσου που έσπευσε από την Αλόννησο, κατέστη δυνατή η ασφαλής μεταφορά του βρέφους στον Βόλο. Στο Νοσοκομείο Βόλου, οι γιατροί προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και πλύση στομάχου, προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο δηλητηρίασης.

Παρά το γεγονός ότι το παιδί δεν παρουσίασε εμφανή συμπτώματα, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του για τουλάχιστον 48 ώρες, με συνεχείς εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση. Οι γιατροί επιδιώκουν να αποκλείσουν πλήρως οποιαδήποτε επιπλοκή, διασφαλίζοντας την υγεία του βρέφους.