Αγωνία στα Χανιά για την 75χρονη Αιμιλία: Συνεχίζονται για 4η ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της

Κορυφώνεται η αγωνία στα Χανιά για την τύχη της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα (27/07) για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με τις Αρχές, τους εθελοντές και την οικογένειά της να αναζητούν κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Διαβάστε για τις αγωνιώδεις αναζητήσεις για την εξαφανισμένη ηλικιωμένη.