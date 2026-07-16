Αγωνία στην Κυψέλη: Ρωγμές σε πάνω από 200 σπίτια - Φόβοι για τη στατικότητα, τι λέει η Μετρό ΑΕ

Αγωνία επικρατεί στους κατοίκους της Κυψέλης, με ρωγμές να παρατηρούνται σε περισσότερα από 200 σπίτια στην περιοχή, φαινόμενο που αποδίδεται στις εργασίες διάνοιξης των σταθμών της γραμμής 4 του Μετρό.

Για το θέμα έχει διαταχθεί κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστεί εάν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια των κτιρίων, καθώς και εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Για σήμερα Πέμπτη (16/7) στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Χρήστο Φαφούτη, στο δημαρχείο της Αθήνας, με το θέμα να απασχολεί έντονα το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Γιάννης Κέμμος/FLASH

Παρόντες στη συνάντηση αναμένεται να είναι και εκπρόσωποι των κατοίκων, με τους ίδιους να είναι παρόντες στο δημοτικό συμβούλιο χθες και να κάνουν λόγο για «μεγάλες ζημιές».

«Ο Δήμος θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους με κάθε νόμιμο μέσο», διεμήνυσε χθες ο Χάρης Δούκας, την ίδια στιγμή πάντως που, σε ανακοίνωσή της, η Ελληνικό Μετρό ΑΕ τονίζει ότι από τους μέχρι στιγμής ελέγχους στην περιοχή που γίνονται οι εργασίες «σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού», ενώ «από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου».

Γιάννης Κέμμος/FLASH

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, πως η εταιρεία αναφέρει ότι από τις 8 Μαΐου οι εργασίες του μετροπόντικα έχουν σταματήσει στην περιοχή «καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου». «Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη», τονίζει η Ελληνικό Μετρό ΑΕ, προσθέτοντας ότι τα στελέχη της εταιρείας και του αναδόχου «έχουν επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος».

Κάτοικος στον FLASH: «Οι ρωγμές συνέχιζαν να μεγαλώνουν μέχρι τώρα»

Ο FLASH βρέθηκε στην περιοχή που αντιμετωπίζει το πρόβλημα και συνομίλησε με τους κατοίκους που εδώ και καιρό παρατηρούν την εμφάνιση ολοένα περισσότερων ρωγμών στα σπίτια τους. Ρηγματώσεις καταγράφονται όχι μόνο σε σοβάδες και τοίχους, αλλά και σε κολόνες των κτιρίων, ενώ το ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι σε κάποια σημεία παρατηρείται και υποχώρηση του εδάφους, που εκτιμάται μεταξύ 18 και 20 εκατοστών.

Ανησυχία στην Κυψέλη για ρωγμές σε κτίρια εν μέσω εργασιών για το Μετρό



Κάτοικοι καταγγέλλουν εμφάνιση ρωγμών σε σπίτια, ακόμα και σε δομικά σημεία, ενώ κάνουν λόγο και για πιθανή υποχώρηση εδάφους.



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/1S58VJb5x1 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 15, 2026

«Φοβάμαι ότι θα φύγω από έναν άδοξο θάνατο από δοκάρι», λέει στην κάμερα του FLASH μία κάτοικος της Κυψέλης, δείχνοντας τις τεράστιες ρωγμές που έχουν δημιουργηθεί στο σπίτι της. «Υπάρχουν ρωγμές οριζόντιες και διαγώνιες που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού φτάνουν», προσθέτει. «Οι ζημιές καταγράφονται σε όλο το κτίριο, στα τρία διαμερίσματα και στα δύο καταστήματα έξω. Και εξωτερικές και εσωτερικές ρωγμές. Οι ρωγμές συνέχιζαν να μεγαλώνουν μέχρι τώρα».

Η ίδια κάνει επίσης λόγο για καθιζήσεις και για ήχους από τριγμούς μέσα στο σπίτι της.

Γιάννης Κέμμος/FLASH

Καθηγητής ΕΜΠ: «Οι ρωγμές επηρεάζουν τη στατικότητα - Το Μετρό να κάνει μετρήσεις»

«Κανένας δεν μπορεί να πει με ευκολία ότι δεν τίθεται ζήτημα στατικότητας», τόνισε ο ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών του ΕΜΠ, Κωνσταντίνος Σπυράκος, μιλώντας για το θέμα στο STAR χθες Τετάρτη (15/7).

«Πολλές φορές οι ρωγμές που βλέπουμε είναι επιφανειακές. Πρέπει να αφαιρέσει κανείς τον σοβά, να δει πόσο πηγαίνουν πιο μέσα. Να εξετάσει εάν αυτές οι ρωγμές είναι πάνω σε τοίχους από τούβλα. Εάν αυτές επεκτείνονται σε δοκάρια, σε υποστυλώματα, σε θεμέλια. Επομένως μία απλή οπτική εξέταση δεν είναι επαρκής», εξήγησε ο κ. Σπυράκος.

Όσον αφορά τη σύνδεση με τα έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό, σημείωσε: «Όταν το Μετρό εκτελεί εργασίες σε μια συγκεκριμένη περιοχή, παρακολουθεί την περιοχή γύρω από το σημείο που κάνει τις εργασίες. Παρακολουθεί με διάφορα όργανα, όμως πρέπει επίσης να περάσει από τα κτίρια αυτά, να βγάλει φωτογραφίες, να δει σε τι κατάσταση είναι, έτσι ώστε εάν αργότερα δημιουργηθούν κάποιες βλάβες στα κτίρια, να μπορέσει να συγκρίνει και να ξέρει τι έχει συμβεί».

«Λόγω των ρωγμών που έχουν εμφανιστεί σε μια κατασκευή, αυτή δεν έχει πλέον την ίδια αντοχή που είχε προηγουμένως. Εάν αυτές οι βλάβες έχουν δημιουργήσει ανακατανομή των φορτίων πάνω στα υποστυλώματα, στα δοκάρια, αυτές τις φορτίσεις το κτίριο τις ‘θυμάται’. Μπορεί να προστεθούν σε μία σεισμική δόνηση και επομένως το κτίριο να αστοχήσει και για μικρότερο σεισμό από ό,τι έχει μελετηθεί», υπογράμμισε ο καθηγητής του ΕΜΠ.

«Επομένως, πρέπει το Μετρό να δώσει τους υπολογισμούς για τη στατικότητα του κτιρίου με τις ρωγμές, γιατί πρέπει να συνυπολογίσει τα καινούρια δεδομένα για να μπορέσει να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση», επισήμανε.