Αγωνία στο Ιράν για επίθεση από τις ΗΠΑ - Την «πρόδωσαν» δορυφορικές εικόνες από πυρηνικό σταθμό

Όλες οι είσοδοι σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν στο Ιράν φαίνεται πως έχουν θαφτεί κάτω από χώμα, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Institute for Science and International Security με έδρα την Ουάσινγκτον, κάτι που όπως εκτιμά το Ινστιτούτου, η Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος ή επιδρομής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ ή και από κοινού.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, δορυφορικές εικόνες της Κυριακής δείχνουν ότι δύο είσοδοι σηράγγων έχουν καλυφθεί πλήρως με χώμα, ενώ η τρίτη, η βορειότερη, εμφανίζει «επιπλέον παθητικά αμυντικά μέτρα». Παράλληλα, δεν καταγράφεται πλέον καμία δραστηριότητα οχημάτων στα σημεία πρόσβασης, στοιχείο που, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, ενισχύει την εκτίμηση ότι το συγκρότημα έχει «κλειδώσει» επιχειρησιακά.

NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0 — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026

Προετοιμασία για αεροπορικό πλήγμα ή επιδρομή

Το Institute for Science and International Security εκτιμά ότι οι κινήσεις αυτές αντανακλούν έντονη ανησυχία της ιρανικής πλευράς για πιθανό αεροπορικό χτύπημα ή επιχείρηση εδάφους. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «η επιχωμάτωση των εισόδων των σηράγγων θα μπορούσε να απορροφήσει μέρος της ισχύος ενός πιθανού πλήγματος και να δυσκολέψει την πρόσβαση από το έδαφος, σε περίπτωση επιδρομής ειδικών δυνάμεων».

Στο ίδιο πλαίσιο, διατυπώνεται η εκτίμηση ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει μεταφέρει ευαίσθητα υλικά ή υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο εντός των σηράγγων, επιχειρώντας να τα προστατεύσει από ενδεχόμενη κατάσχεση ή καταστροφή.

Μνήμες προηγούμενων χτυπημάτων

Το Ινστιτούτο υπενθυμίζει ότι παρόμοιες κινήσεις είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν, λίγο πριν από αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό, στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν. Παράλληλα, σημειώνει ότι πριν από τον πόλεμο 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, η Ισλαμική Δημοκρατία διέθετε τρεις βασικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η εγκατάσταση κοντά στο Ισφαχάν ήταν κυρίως γνωστή για την παραγωγή αερίου ουρανίου, το οποίο διοχετεύεται σε φυγοκεντρητές για τον εμπλουτισμό του. Τον προηγούμενο μήνα, δορυφορικές εικόνες έδειξαν εργασίες κατασκευής στεγών στο σημείο, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι επρόκειτο για επιχείρηση «ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ή συντριμμιών», χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς απομακρύνθηκε.

Πίεση από Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει το Ιράν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν αποκλείονται αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα, απειλές που έχει επαναλάβει και στο πλαίσιο των εσωτερικών εξελίξεων και της καταστολής διαδηλώσεων στη χώρα.