Αγωνία στο νορβηγικό παλάτι: Η μάχη της πριγκίπισσας και η έκκληση του φυλακισμένου γιου της

Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας εκτυλίσσεται αυτές τις ημέρες στο Όσλο.

Η πριγκίπισσα διάδοχος Mette-Marit βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση υγείας και έχει ενταχθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, ενώ την ίδια ώρα ο γιος της, Marius Borg Høiby, παραμένει αντιμέτωπος με δεκάδες σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμοί και κακοποίηση.

>Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Νορβηγία, καθώς συνδυάζει μια οικογενειακή τραγωδία με ένα από τα πιο πολυσυζητημένα δικαστικά θρίλερ των τελευταίων ετών.

«Ίσως είναι η τελευταία φορά που τη βλέπω»



Ο 29χρονος Χόιμπι εμφανίστηκε ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Όσλο ζητώντας να αποφυλακιστεί ώστε να βρεθεί στο πλευρό της μητέρας του.

Συγκινημένος, περιέγραψε το βάρος που κουβαλά γνωρίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται καθημερινά. «Το να είμαι φυλακισμένος ενώ γνωρίζω ότι η μητέρα μου είναι τόσο άρρωστη είναι αφόρητο», φέρεται να δήλωσε στο δικαστήριο.



Σε άλλη αποστροφή της κατάθεσής του, παραδέχθηκε πως κάθε επίσκεψη μαζί της συνοδεύεται από έναν βασανιστικό φόβο: «Κάθε φορά που τη βλέπω, σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι η τελευταία».



Η απόφαση που έφερε ανατροπή



Το δικαστήριο αρχικά έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης, κρίνοντας ότι η συνέχιση της κράτησής του θα προκαλούσε σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση τόσο στον ίδιο όσο και στη μητέρα του.



Ωστόσο, η ανατροπή ήρθε σχεδόν αμέσως.



Οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν έφεση κατά της απόφασης, με αποτέλεσμα η αποφυλάκιση να «παγώσει» μέχρι να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση. Έτσι, ο Χόιμπι παραμένει πίσω από τα κάγκελα, την ώρα που η οικογένειά του ζει ώρες αγωνίας.

Οι 40 κατηγορίες που συγκλονίζουν τη Νορβηγία



Η δικαστική περιπέτεια του γιου της διαδόχου του θρόνου έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Ο Χόιμπι αντιμετωπίζει συνολικά 40 ποινικές κατηγορίες, ανάμεσά τους τέσσερις υποθέσεις βιασμού, καταγγελίες για σωματική κακοποίηση, παραβίαση περιοριστικών όρων, αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και τροχαίες παραβάσεις.

Οι βαρύτερες κατηγορίες επισύρουν ποινή κάθειρξης έως και 16 ετών.

Ο ίδιος αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες, ενώ έχει παραδεχθεί ορισμένα αδικήματα μικρότερης βαρύτητας.

Η ετυμηγορία αναμένεται στις 15 Ιουνίου.

Η πριγκίπισσα που δίνει μάχη με τον χρόνο



Την ίδια στιγμή, η κατάσταση της υγείας της Μέτε-Μάριτ προκαλεί έντονη ανησυχία. Η 52χρονη διάδοχος διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μια χρόνια και προοδευτική νόσο που προκαλεί σοβαρές δυσκολίες στην αναπνοή.

Τα Ανάκτορα ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι, έπειτα από εκτεταμένες ιατρικές εξετάσεις, κρίθηκε αναγκαία η ένταξή της στη λίστα μεταμοσχεύσεων πνεύμονα.

Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς η νόσος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Επιστρέφουν άρον άρον τα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώθηκε και στις κινήσεις της οικογένειας. Ο διάδοχος του θρόνου Haakon διέκοψε επίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία για να επιστρέψει εσπευσμένα στο Όσλο.

Παράλληλα, η κόρη του ζευγαριού, Princess Ingrid Alexandra, εγκατέλειψε προσωρινά τις σπουδές της στην Αυστραλία και επέστρεψε στη Νορβηγία για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.

Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η πριγκίπισσα, ο πρίγκιπας Χάακον και ο πρίγκιπας Prince Sverre Magnus επισκέφθηκαν τον Χόιμπι στη φυλακή.

Η πιο σκοτεινή περίοδος για το νορβηγικό παλάτι



Η βασιλική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση.

Από τη μία η μάχη της Μέτε-Μάριτ για την επιβίωσή της και από την άλλη η δικαστική υπόθεση του γιου της, που έχει προκαλέσει τεράστια δημοσιότητα και έχει φέρει το παλάτι στο επίκεντρο αρνητικών εξελίξεων.

Με την απόφαση του δικαστηρίου να αναμένεται τις επόμενες ημέρες και την υγεία της πριγκίπισσας να παραμένει εύθραυστη, η Νορβηγία παρακολουθεί ένα δράμα που μοιάζει να ξεπερνά ακόμη και τα πιο έντονα σενάρια βασιλικών κρίσεων.