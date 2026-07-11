Αγωνία στον Όλυμπο για ηλικιωμένο ορειβάτη που έχασε τις αισθήσεις του - Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τη μεταφορά ενός 64χρονου ορειβάτη, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του. Στόχος των διασωστών είναι η ασφαλής κάθοδος του άνδρα από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» σε σημείο όπου περιμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 2 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε τριμελή ορειβατική ομάδα, κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε μονοπάτι του βουνού και μεταφέρθηκε προσωρινά στο καταφύγιο.



Στην επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς συμμετέχουν συνολικά 12 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες της Κατερίνης και του Λιτοχώρου, καθώς και η εξειδικευμένη Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.