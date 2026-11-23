Μια αγορά εργασίας με σημαντικές αντιθέσεις αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία του e-ΕΦΚΑ και της ΕΡΓΑΝΗ. Από τη μία πλευρά, η ανεργία υποχωρεί, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να προσλαμβάνουν προσωπικό και χιλιάδες θέσεις εργασίας παραμένουν κενές. Από την άλλη, οι αμοιβές εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλο μέρος των εργαζομένων, ενώ σχεδόν μία στις δύο νέες προσλήψεις αφορά μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Το μεγαλύτερο χάσμα εντοπίζεται στις μηνιαίες αποδοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Απρίλιο του 2026, ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.395,48 ευρώ, ενώ για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση περιορίστηκε στα 557,29 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι καθαρές αποδοχές υπολογίζονται περίπου στα 485 ευρώ τον μήνα, ποσό που αναδεικνύει τη δυσκολία κάλυψης βασικών αναγκών αποκλειστικά από ένα τέτοιο εισόδημα.

Η σύγκριση, βέβαια, χρειάζεται προσοχή, καθώς οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση εργάζονται λιγότερες ώρες και ημέρες. Επομένως, η διαφορά των μηνιαίων αποδοχών δεν σημαίνει αυτομάτως αντίστοιχη διαφορά στην αμοιβή ανά ώρα εργασίας.

Ωστόσο, αποτυπώνει την οικονομική πίεση που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος όταν η μερική απασχόληση δεν αποτελεί προσωπική επιλογή, αλλά τη μοναδική διαθέσιμη επαγγελματική λύση.

Η εικόνα των μισθών και η απόσταση από τον στόχο

Ο μέσος μεικτός μισθός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση, από 1.370,75 ευρώ τον Απρίλιο του 2025 σε 1.395,48 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2026.

Πρόκειται για ονομαστική αύξηση μόλις 24,73 ευρώ τον μήνα, η οποία πρέπει να αξιολογηθεί σε συνάρτηση με την πορεία των τιμών και ιδιαίτερα με το αυξημένο κόστος διατροφής, ενέργειας και στέγασης.

Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 557,29 ευρώ μεικτά, με τη μέση διάρκεια απασχόλησης να φτάνει τις 16,5 ημέρες τον μήνα. Συνολικά, στις κοινές επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η στατιστική του ΕΦΚΑ, ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.234 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφοροποιήσεις ανά φύλο. Στην πλήρη απασχόληση, οι άνδρες εμφάνισαν μέσο μεικτό μισθό 1.463,71 ευρώ, έναντι 1.312,63 ευρώ των γυναικών.

Η διαφορά ξεπερνά τα 150 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για μη προσαρμοσμένη στατιστική απόκλιση, η οποία μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο κλάδος, η ειδικότητα, η προϋπηρεσία και η κατανομή των εργαζομένων σε διαφορετικές μισθολογικές βαθμίδες.

Το ζήτημα των αποδοχών αποκτά μεγαλύτερη σημασία ενόψει του 2027, καθώς ο νέος κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο κατά 3,9%, έναντι εκτιμώμενου πληθωρισμού 2,8%.

Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού αναφέρεται επίσης στόχος ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να υπερβεί τα 1.700 ευρώ έως το 2028. Η συγκεκριμένη μέτρηση βασίζεται σε διαφορετική στατιστική προσέγγιση από τα μηνιαία στοιχεία του ΕΦΚΑ και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με αυτά.

Σχεδόν μία στις δύο προσλήψεις με ευέλικτη απασχόληση

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα που προκύπτει από τις νέες συμβάσεις εργασίας.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.547.048 προσλήψεις, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Από αυτές, οι 1.360.321 αφορούσαν πλήρη απασχόληση, οι 945.060 μερική και οι 241.667 εκ περιτροπής εργασία.

Επομένως, το 46,6% των προσλήψεων αφορούσε μορφές εργασίας διαφορετικές από την πλήρη απασχόληση.

Η τάση έγινε ακόμη πιο έντονη τον Σεπτέμβριο, όταν από τις 348.336 νέες προσλήψεις, οι 186.294 αφορούσαν μερική ή εκ περιτροπής εργασία. Το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 53,5%.

Με άλλα λόγια, περισσότερες από τις μισές νέες συμβάσεις του συγκεκριμένου μήνα δεν προέβλεπαν πλήρες ωράριο.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την εποχικότητα ορισμένων κλάδων, χωρίς ωστόσο να περιορίζει τη σημασία του ευρήματος για την ποιότητα των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ καταγράφουν προσλήψεις και όχι μοναδικά πρόσωπα. Ένας εργαζόμενος μπορεί να εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές εάν έχει αλλάξει εργοδότη ή έχει υπογράψει διαδοχικές συμβάσεις μέσα στο ίδιο έτος.

Παράλληλα, το θετικό ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων διαμορφώθηκε στις 309.835 θέσεις στο εννεάμηνο, έναντι 308.105 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η διαφορά είναι οριακά θετική, αλλά προκύπτει σε μια χρονιά κατά την οποία οι συνολικές προσλήψεις εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 80.000 σε σχέση με πέρυσι.

Το παράδοξο με τις κενές θέσεις εργασίας

Την ώρα που μεγάλο μέρος των νέων προσλήψεων αφορά ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι επιχειρήσεις δηλώνουν αυξανόμενες δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι κενές θέσεις εργασίας έφτασαν τις 46.368 το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αυξημένες κατά 19,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για περίπου 7.500 περισσότερες ακάλυπτες θέσεις μέσα σε έναν χρόνο.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας: τη δυσκολία αντιστοίχισης των διαθέσιμων εργαζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Οι ελλείψεις μπορεί να συνδέονται με τις απαιτούμενες δεξιότητες, τις συνθήκες εργασίας, τις προσφερόμενες αποδοχές, τη γεωγραφική κατανομή των θέσεων και την εποχικότητα ορισμένων δραστηριοτήτων.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση της απασχόλησης παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης. Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 27.600 άτομα σε ετήσια βάση, ποσοστό μόλις 0,6%, φτάνοντας τα 4,414 εκατομμύρια.

Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις γυναίκες, με 20.800 περισσότερες απασχολούμενες, καθώς και από τους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών, στους οποίους καταγράφηκε ενίσχυση κατά περίπου 18.400 άτομα.

Η πορεία διαφοροποιείται αισθητά μεταξύ των κλάδων. Το χονδρικό εμπόριο κατέγραψε μείωση της απασχόλησης κατά 70.200 άτομα, ο πρωτογενής τομέας κατά 31.400, η εκπαίδευση κατά 27.500 και οι κατασκευές κατά 14.900.

Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, στην υγεία και στην κοινωνική μέριμνα.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 7,6% τον Σεπτέμβριο του 2026, από 8,8% έναν χρόνο νωρίτερα, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη συνολική βελτίωση της αγοράς εργασίας.

Ωστόσο, η μείωση της ανεργίας δεν αρκεί από μόνη της για να αποτυπώσει την ποιότητα των θέσεων που δημιουργούνται. Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, μόλις το 5,2% των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Ελλάδα εργαζόταν με μερική απασχόληση το 2025, έναντι 17,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το συγκεκριμένο ποσοστό δεν έρχεται σε αντίθεση με το υψηλό μερίδιο της μερικής απασχόλησης στις νέες προσλήψεις. Η Eurostat μετρά το σύνολο των απασχολουμένων σε μια δεδομένη περίοδο, ενώ η ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει τις νέες συμβάσεις, δηλαδή τις ροές της αγοράς εργασίας.