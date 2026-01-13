«Άγουρη» συμμορία είχε ρημάξει δεκάδες μοτοσυκλέτες στα Χανιά - 10 συλλήψεις

Σε συνολικά 10 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στα Χανιά, καθώς από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα-συμμορία, τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει δεκάδες κλοπές μοτοσικλετών.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, για την υπόθεση, συνελήφθησαν, δέκα μέλη της ομάδας ηλικίας από 16 έως 19 ετών (9 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Μάλιστα, συνελήφθησαν και εννέα κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων συλληφθέντων.

Πώς δρούσαν

Προηγήθηκε αναλυτική έρευνα και προανάκριση από την υπηρεσία, η οποία έδειξε ότι οι συλληφθέντες, από τις 18.11.2025 έως τις 10.01.2026, είχαν φτιάξει εγκληματική ομάδα που δρούσε συστηματικά. Τα μέλη της, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, έκλεβαν μοτοσικλέτες τις νυχτερινές ώρες από διάφορες περιοχές των Χανίων.

Αρχικά εντόπιζαν τα δίκυκλα, παρακολουθούσαν τον χώρο όπου ήταν παρκαρισμένα και, παρακάμπτοντας τα μέτρα ασφαλείας, τα έκλεβαν.

Στις 10.01.2026, το βράδυ, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Χανίων εντόπισαν τέσσερα από τα άτομα την ώρα που έκλεβαν μια μοτοσικλέτα και τα συνέλαβαν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι.

Από την έρευνα μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι η ομάδα είχε κλέψει 27 μοτοσικλέτες. Από αυτές βρέθηκαν οι 25 και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου «fullface».

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.