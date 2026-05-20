Άγρια δολοφονία 17χρονης σταρ του TikTok στο Πακιστάν - Σε θάνατο καταδικάστηκε ο 23χρονος δράστης

Θλίψη έχει σκορπίσει στο Πακιστάν ο θάνατος μίας 17χρονης influencer, με έναν 23χρονο άνδρα να καταδικάζεται σε θάνατο για τη δολοφονία της.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το BBC, ο Ουμάρ Χαγιάτ εισέβαλε στο σπίτι της 17χρονης σταρ του TikTok, Σάνα Γιούσαφ, τον Ιούνιο του 2025, αφού εκείνη φέρεται να είχε απορρίψει τις επανειλημμένες προσπάθειές του να την προσεγγίσει ερωτικά. Στη συνέχεια, την πυροβόλησε θανάσιμα.

Ο Χαγιάτ ομολόγησε το έγκλημά του, λέγοντας ότι είχε αναπτύξει εμμονή με τη Γιούσαφ έπειτα από κάποιες επαφές που είχαν μέσω διαδικτύου.

Ο πατέρας της 17χρονης δήλωσε ότι η απόφαση του δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ αποτελεί «μάθημα για όλους -αυτού του είδους- τους εγκληματίες στην κοινωνία».

Το δικαστήριο διέταξε επίσης τον Χαγιάτ να καταβάλει 2,5 εκατομμύρια ρουπίες (7.735 ευρώ) ως αποζημίωση στην οικογένεια της Γιούσαφ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο Χαγιάτ δήλωσε ότι είχε ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, για να ευχηθεί στη Γιούσαφ για τα γενέθλιά της. Παρά την άρνησή της να τον συναντήσει, κατάφερε να φτάσει στο σπίτι της -όπου οι δυο τους διαπληκτίστηκαν και η κατάσταση κλιμακώθηκε μέχρι τη δολοφονία, σύμφωνα με πακιστανικά μέσα ενημέρωσης.

«Απειλητικός χώρος» για γυναίκες στο Πακιστάν τα social media

Η Γιούσαφ είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok και άλλους μισό εκατομμύριο στο Instagram πριν από τον θάνατό της. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους θαυμαστές της για το ανάλαφρο περιεχόμενό της, όπως βίντεο όπου δοκίμαζε τάσεις της μόδας, έκανε lip-sync σε τραγούδια και περνούσε χρόνο με φίλους.

Ακτιβιστές δήλωσαν ότι η δολοφονία της Γιούσαφ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου βίας κατά των γυναικών στο Πακιστάν. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, όπου η Γιούσαφ ζούσε με την οικογένειά της, καθώς και στην επαρχία Παντζάμπ, εξετάζοντας υλικό από συνολικά 113 κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Η Φαρζάνα Μπάρι, γνωστή ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστήριξε ότι η Γιούσαφ είχε «τη δική της φωνή» και υπογράμμισε ότι τα social media έχουν γίνει «ένας πολύ απειλητικός χώρος για τις γυναίκες δημιουργούς περιεχομένου» στο Πακιστάν.