Άγρια επίθεση καρχαρία σε κολυμβήτρια στη Βραζιλία: «Ήξερα ότι με δάγκωσε» - Τρομακτικό βίντεο

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 36χρονη γυναίκα στη Βραζιλία, όταν δέχτηκε επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε κατάδυση με αναπνευστήρα (snorkelling).

Το περιστατικό καταγράφηκε σε τρομακτικό βίντεο που δείχνει την Ταγιάνε Νταλάζεν να περικυκλώνεται από καρχαρίες τροφούς, ενώ ένας από αυτούς ορμά στο πόδι της.

Η 36χρονη κολυμβήτρια φαίνεται να κινείται σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποτινάξει από πάνω της τον καρχαρία, ενώ εκείνος ξεκινά να την τραβά στο βυθό της θάλασσας.

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν όταν ένας ξεναγός που κολυμπούσε δίπλα της, χτύπησε το ζώο και η Νταλάζεν απελευθερώθηκε.

Μιλώντας αργότερα για τη φρικτή εμπειρία της, στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια, η Νταλάζεν ανέφερε ότι συνειδητοποίησε αμέσως τι συνέβαινε και εξήγησε πως το ζώο κρατήθηκε από το πόδι της.

«Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει. Το ένιωσα να με τραντάζει από το πόδι. Ο οδηγός έπρεπε να το χτυπήσει για να με αφήσει να φύγω», δήλωσε το θύμα της επίθεσης, σύμφωνα με την DailyMail.

Η 36χρονη βρισκόταν μαζί με δύο φίλους της και συνοδευόταν από ξεναγό όταν έγινε η επίθεση. Όταν βγήκε από το νερό, την βοήθησε ο ξεναγός ψαράδες που βρίσκονταν σε κοντινά σκάφη, ενώ ένας φίλος της δερματολόγος, της έδωσε τις πρώτες βοήθειες και καθάρισε την πληγή.

«Πρέπει να του λείπει ένα δόντι»

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έλαβε θεραπεία για το τραύμα της, προτού πάρει εξιτήριο.

Η Νταλάζεν μοιράστηκε φωτογραφίες από το δάγκωμα του καρχαρία στα social media. «Πρέπει να του λείπει ένα δόντι», έγραψε αστειευόμενη και καθησύχασε τους ακολούθους της.

«Θα έχω ουλή; Ναι. Αλλά θα είμαι σέρφερ με ουλή καρχαρία. Νομίζω ότι μου δίνει κιόλας κάποιο κύρος», ανέφερε.

Το Ινστιτούτο Chico Mendes για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Όπως τόνισε το ινστιτούτο, η σίτιση άγριων ζώων απαγορεύεται εντός της προστατευόμενης περιοχής και η ακατάλληλη αλληλεπίδραση με τη θαλάσσια ζωή μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους.