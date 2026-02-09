Άγρια επίθεση στη Φλώρινα: Χτύπησαν ανήλικο με γροθιές και κλωτσιές - Εννέα συλλήψεις

Στη Φλώρινα σημειώθηκε νέο περιστατικό βίας ανηλίκων, με εννέα συλλήψεις να πραγματοποιούνται από την αστυνομία. Συγκεκριμένα, τέσσερις ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν χθες για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ενός ανηλίκου.

Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του θύματος, οι δράστες προσέγγισαν τον γιο της και τον χτύπησαν με γροθιές και λακτίσματα, προκαλώντας τραυματισμούς στο κεφάλι και το αριστερό μάτι. Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας για τις πρώτες βοήθειες.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνελήφθησαν οι τέσσερις ανήλικοι, ο 18χρονος και τέσσερις γονείς, ένας για κάθε ανήλικο. Σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας των παιδιών τους.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας για περαιτέρω ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ